Adele: Το «21» κατακτά την κορυφή των πωλήσεων - Ξεπέρασε τη Γουίτνεϊ Χιούστον

Το άλμπουμ «21» της Adele κατέκτησε την κορυφή των πωλήσεων, ξεπερνώντας το θρυλικό «The Bodyguard» της Γουίτνεϊ Χιούστον. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι συνολικές πωλήσεις του άλμπουμ φτάνουν τα 56,375 εκατομμύρια αντίτυπα, ξεπερνώντας κατά ελάχιστο αλλά ιστορικό τρόπο, τις 56,372 εκατομμύρια πωλήσεις του soundtrack της Χιούστον από το 1992.

Από το «Someone Like You» μέχρι το «Rumour Has It»: Τα τραγούδια που την καθιέρωσαν

Το «21», που κυκλοφόρησε το 2011, περιλαμβάνει επιτυχίες όπως τα «Turning Tables», «Rumour Has It» και «Someone Like You» και αποτέλεσε το άλμπουμ που καθιέρωσε την Adele στη διεθνή μουσική σκηνή.



Ο Ryan Tedder, τραγουδιστής των OneRepublic και συνεργάτης της Adele στο άλμπουμ, δήλωσε στο Instagram: «Κανένας από εμάς δεν συνειδητοποιούσε πραγματικά τι δημιουργούσαμε. Απλά, απολαμβάναμε τη διαδικασία και τρέχαμε να προλάβουμε τον ρυθμό της Adele. Το να σπάσει αυτό το ρεκόρ είναι τρέλα».

Το soundtrack της Γουίτνεϊ Χιούστον, «The Bodyguard», περιλάμβανε εμβληματικά hits όπως τα «I Will Always Love You», «I Have Nothing», «I'm Every Woman» και «Run To You», που παραμένουν αγαπημένα μέχρι σήμερα.

Με το «21», η Adele όχι μόνο «σπάει» ρεκόρ δεκαετιών, αλλά επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες φωνές της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Adele overtakes Whitney Houston as 21 becomes the best-selling female album of all time with sales reaching a staggering 56million https://t.co/JqWjkkQI9v — Daily Mail (@DailyMail) January 21, 2026

Πηγή: skai.gr

