Στους 105 ανέρχονται οι νεκροί από τις ταραχές που συγκλονίζουν το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, το οποίο βασίζεται σε στοιχεία από τα νοσοκομεία της χώρας.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 75 νεκρούς. Τρία νοσοκομεία της πρωτεύουσας Ντάκα ανέφεραν ότι παρέλαβαν 24 πτώματα ενώ άλλοι 6 νεκροί αναφέρθηκαν στη Ρανγκπούρ, μια πόλη στο βόρειο Μπανγκλαντές.

Νωρίτερα σήμερα οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν και τα τηλεοπτικά κανάλια σταμάτησαν να μεταδίδουν πρόγραμμα. Από χθες Πέμπτη οι αρχές είχαν περιορίσει επίσης ορισμένες υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας, επιχειρώντας να καταστείλουν τις ταραχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

