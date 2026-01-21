Πατέρας για 4η φορά ετοιμάζεται να γίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο ίδιος με την σύζυζγό του, Ούσα, ανακοίνωσαν την ευχάριστη είδηση στους λογαριασμούς τους στα social media, αναφέροντας: «Η οικογένειά μας μεγαλώνει!».

We’re very happy to share some exciting news. Our family is growing! pic.twitter.com/0RohEBYXM7 — Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) January 20, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μωρό είναι αγόρι και «η οικογένεια ανυπομονεί να το καλωσορίσει» στα τέλη Ιουλίου.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής και ταραχώδους περιόδου, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στους στρατιωτικούς γιατρούς που φροντίζουν άριστα την οικογένειά μας και στα μέλη του προσωπικού που κάνουν τόσα πολλά για να διασφαλίσουν ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε τη χώρα, απολαμβάνοντας παράλληλα μια υπέροχη ζωή με τα παιδιά μας», αναφέρει η ανάρτηση.

Το ζευγάρι έχει άλλα τρία μικρά παιδιά, - τον Γιούαν, τον Βιβέκ και τη Μιραμπέλ - τα οποία κάνουν συχνά δημόσιες εμφανίσεις, συνοδεύοντας πολλές φορές την οικογένεια.

Η είδηση για το νέο μέλος στην οικογένεια του Ρεπουμπλικάνου αντιπροέδρου έρχεται, καθώς ο ίδιος έχει περάσει χρόνια υποστηρίζοντας με πάθος την απόκτηση περισσότερων παιδιών από τους Αμερικανούς.

Πηγή: skai.gr

