Πατέρας για 4η φορά θα γίνει ο Τζέι Ντι Βανς – Η ανάρτησή του 

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση στους λογαριασμούς του στα social media, αναφέροντας: « Η οικογένειά μας μεγαλώνει!

JD Vance

Πατέρας για 4η φορά ετοιμάζεται να γίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Ο ίδιος με την σύζυζγό του, Ούσα, ανακοίνωσαν την ευχάριστη είδηση στους λογαριασμούς τους στα social media, αναφέροντας: «Η οικογένειά μας μεγαλώνει!». 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μωρό είναι αγόρι και «η οικογένεια ανυπομονεί να το καλωσορίσει» στα τέλη Ιουλίου.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής και ταραχώδους περιόδου, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στους στρατιωτικούς γιατρούς που φροντίζουν άριστα την οικογένειά μας και στα μέλη του προσωπικού που κάνουν τόσα πολλά για να διασφαλίσουν ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε τη χώρα,  απολαμβάνοντας παράλληλα μια υπέροχη ζωή με τα παιδιά μας», αναφέρει η ανάρτηση.

Το ζευγάρι έχει άλλα τρία μικρά παιδιά, - τον Γιούαν, τον Βιβέκ και τη Μιραμπέλ -  τα οποία κάνουν συχνά δημόσιες εμφανίσεις, συνοδεύοντας πολλές φορές την οικογένεια. 

Η είδηση για το νέο μέλος στην οικογένεια του Ρεπουμπλικάνου αντιπροέδρου έρχεται, καθώς ο ίδιος έχει περάσει χρόνια υποστηρίζοντας με πάθος την απόκτηση περισσότερων παιδιών από τους Αμερικανούς.

