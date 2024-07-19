Άλλα πέντε υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοκρατικού κόμματος, τέσσερις βουλευτές και ένας γερουσιαστής, κάλεσαν δημοσίως σήμερα τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να βάλει τέλος στην προεκλογική εκστρατεία του για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Πρόκειται για τους βουλευτές Τσάι Γκαρσία, Τζάρεντ Χάφμαν, Μαρκ Βίσεϊ και Μαρκ Πόκαν και τον γερουσιαστή του Νέου Μεξικού Μάρτιν Χάινριτς.

Τουλάχιστον 24 είναι μέχρι στιγμής οι βουλευτές και γερουσιαστές των Δημοκρατικών που έχουν ζητήσει από τον Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, η επικεφαλής του επιτελείου του Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει «απολύτως» μέσα στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, παρά τις αυξανόμενες αμφισβητήσεις για τη σωματική και πνευματική του ικανότητα να αναλάβει μια δεύτερη θητεία και τις ολοένα και περισσότερες δηλώσεις Δημοκρατικών, άμεσες ή έμμεσες, που του ζητούν να αποχωρήσει.

«Ο Τζο Μπάιντεν είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Τζεν Ο’ Μάλεϊ Ντίλον στο MSNBC. Ενώ ο πρόεδρος λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες ορισμένων Δημοκρατικών, έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για να κερδίσει μια δεύτερη θητεία, τόνισε.

Η Ντίλον συμπλήρωσε ότι ο ίδιος θα επιστρέψει στην προεκλογική εκστρατεία την επόμενη εβδομάδα μετά την απομόνωσή του λόγω της ασθένειας Covid που πέρασε.

Ωστόσο, οι φωνές Δημοκρατικών και δημοσιεύματα πληθαίνουν μέρα με τη μέρα ζητώντας από τον Μπάιντεν να αποχωρήσει από την προεδρική κούρσα.

Είτε μέσω πηγών, είτε με δημόσιες τοποθετήσεις τους, πρωτοκλασάτα στελέχη ζητούν την αποχώρηση του Δημοκρατικού προέδρου.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, σύμφωνα με πηγές στην Washington Post, δήλωσε σε συνεργάτες του ότι οι πιθανότητες του Μπάιντεν για να νικήσει στις εκλογές του Νοεμβρίου εξανεμίζονται και ότι πιστεύει πως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να εξετάσει σοβαρά την υποψηφιότητά του.

Πηγή του Λευκού Οίκου τόνισε ότι η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι φέρεται να είναι πίσω από την προτροπή του βουλευτή Άνταμ Σιφ προς τον πρόεδρο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα.

Χθες μάλιστα η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πηγές της στο περιβάλλον του, ανέφερε ότι ο Δημοκρατικός πρόεδρος έχει αρχίσει να «αποδέχεται» την ιδέα πως μπορεί να μην είναι σε θέση να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και κατά συνέπεια ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψει την κούρσα.

Πηγή: skai.gr

