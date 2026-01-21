Παναθηναϊκός: Δείτε πλάνα από την πτήση των παικτών για Ουγγαρία

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μια κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη στη Βουδαπέστη, όπου την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος εκτός έδρας.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και η αναμέτρηση αποτελεί κομβικό σημείο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Κάθε λεπτό του αγώνα μπορεί να κρίνει την ευρωπαϊκή συνέχεια του «τριφυλλιού».
