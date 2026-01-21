«Μπορεί κάποιες φορές οι συνθήκες να μην είναι ιδανικές για να διεξαχθεί μία δίκη σε έναν συγκεκριμένο χώρο, αλλά κρίνεται απαραίτητο όταν τίθενται θέματα ασφάλειας που μπορεί να κοστίσουν ζωές», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφορικά με την απόφαση διεξαγωγής της δίκης Λυγγερίδη σε αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού.

Ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι ο μόνος από τους υφιστάμενους χώρους όπου μπορούσε να διεξαχθεί αρχικά η δίκη, ήταν η αίθουσα του Εφετείου Αθηνών.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι θα διεξαγόταν μια δίκη 15 κατηγορουμένων του Ολυμπιακού, στην καρδιά του Παναθηναϊκού, υπήρξαν ενστάσεις τόσο από την ηγεσία του Αρείου Πάγου όσο και από την Ελληνική Αστυνομία για το κατά πόσον θα μπορούσε να φυλάξει τον συγκεκριμένο χώρο επί μακρό χρονικό διάστημα.

«Στις 23 Μαρτίου η δίκη των Τεμπών»

Αναφερόμενος στη δίκη των Τεμπών, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η δίκη είναι προσδιορισμένη για τις 23 Μαρτίου. Παράλληλα τόνισε, ότι έχει αποφασιστεί, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Λάρισας, να διεξαχθεί στον χώρο των παλιών ΤΕΙ, ένα ολόκληρο κτίριο, για το οποίο διατέθηκε ενάμιση εκατομμύριο ευρώ για να ανακατασκευαστεί και είναι πλήρως έτοιμο.

Σχετικά με την αντιπαράθεση που έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ ΕΕ - ΗΠΑ, ο υπουργός ανέφερε ότι «η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, ωστόσο είναι και μέλος της ΕΕ, για αυτό και η θέση μας, είναι αυτή που εξέφρασε και ο πρωθυπουργός: ότι θα πρέπει να επικρατήσει η λογική του διαλόγου και της συνεννόησης».

Όσον αφορά στις αξιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, τόνισε ότι αυτά που οι ΗΠΑ θέλουν από τη Γροιλανδία, μπορούν να τα πάρουν μέσα από μία παλαιά σύμβαση που έχουν μαζί της, αλλά μέσα πάντα από διαδικασία συνεννόησης.

