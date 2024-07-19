Ο Βρετανός γιατρός και Παραολυμπιονίκης Τζον ΜακΦολ, που είχε επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία για να εκπαιδευτεί και να γίνει ο πρώτος αστροναύτης με αναπηρία που θα ταξιδέψει στο διάστημα, θα μπορούσε να ζήσει χωρίς κανένα πρόβλημα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), ανακοίνωσε η ESA.

«Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπιστώσει κάποιο τεχνικό εμπόδιο που θα απαγόρευε τη μακρά παραμονή (έξι μήνες) του Τζον ΜακΦολ στον ISS, ως πλήρες μέλος του πληρώματος» ανέφερε ο Ζερόμ Ρενέξ, ο επικεφαλής μιας μελέτης στόχος της οποίας ήταν να εξακριβωθεί εάν είναι εφικτή μια τέτοια αποστολή.

Ο Τζον ΜακΦόλ, που είναι ορθοπεδικός χειρουργός και πρώην Παραολυμπιονίκης του στίβου, είχε επιλεγεί το 2022 από την ESA για να εκπαιδευτεί ως αστροναύτης στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από καμία άλλη διαστημική υπηρεσία. Ο ΜακΦόλ, που είναι ακρωτηριασμένος από το δεξί πόδι, θα μπορούσε έτσι να γίνει ο πρώτος «Παρααστροναύτης» του κόσμου.

Ο 43χρονος γιατρός εκπαιδεύτηκε στην επιβίωση σε ακραίες συνθήκες και πέρασε τα τεστ στα οποία υποβάλλονται οι αστροναύτες πριν αναχωρήσουν για αποστολές στο διάστημα.

«Απέδειξα ότι είμαι ικανός να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις» συνόψισε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω διασφαλίσει μια θέση σε κάποια πτήση, αλλά αποδείξαμε ότι είναι τεχνικά δυνατό να γίνει από κάποιον άνθρωπο που έχει την ίδια αναπηρία με εμένα», πρόσθεσε.

Ο αστροναύτης δοκίμασε κατά πόσο ήταν ικανός να εκκενώσει επειγόντως το διαστημικό σκάφος που συνδέεται με τον ISS. «Έπρεπε να φορέσω το προσθετικό πόδι τη στιγμή της εκτόξευσης, μέσα από τη διαστημική στολή», εξήγησε. Έμαθε επίσης πώς να μετακινείται και να σταθεροποιείται με το προσθετικό πόδι σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας «με επιτυχία», όπως είπε ο ίδιος.

Το πιο κρίσιμο σημείο: θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα γυμναστικής του ISS (διάδρομος, στατικό ποδήλατο), αφού είναι αναγκαίο να γυμνάζονται οι αστροναύτες για να προστατεύσουν το σώμα τους από τις συνθήκες της μικροβαρύτητας.

Στη μελέτη της η ESA εξέτασε μόνο τη συγκεκριμένη αναπηρία του Παραολυμπιονίκη, ο οποίος έχασε στο πόδι του σε ηλικία 19 ετών, σε τροχαίο ατύχημα. «Προχωρούμε κατά στάδια. Θέλαμε πρώτα να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι εφικτή (μια αποστολή) προτού να εξετάσουμε και άλλου είδους αναπηρίες», είπε ο Ζερόμ Ρενέξ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.