NBC: Η οικογένεια του Μπάιντεν συζητά σχέδιο απόσυρσης - «Παραμένει στην κούρσα», δηλώνει η επικεφαλής του προεδρικού επιτελείου

Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται ισχυρές πιέσεις από τους Δημοκρατικούς να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα

UPDATE: 17:13
Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα επιστρέψει στην προεκλογική εκστρατεία την επόμενη εβδομάδα μετά την απομόνωση από τα ήπια συμπτώματα του κορωνοϊού, δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής του επιτελείου του, διαψεύδοντας επί της ουσίας το σενάριο που μετέδωσε το ΝBC ότι η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου συζητά ένα σχέδιο απόσυρσης.

«Παραμένει στην προεδρική κούρσα», είπε η πρόεδρος της εκστρατείας του Μπάιντεν, Τζεν Ο'Μάλεϊ Ντίλον σε συνέντευξή της στο MSNBC. Ενώ ο Μπάιντεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες ορισμένων Δημοκρατικών, έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για να κερδίσει μια δεύτερη θητεία.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της εκστρατείας του Μπάιντεν, Τζεν Ο' Μάλεϊ Ντίλον, δήλωσε ότι ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί να παραμείνει στην κούρσα και ξέρει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υποψηφιότητά του.

«Γνωρίζουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν πρέπει να εργαστεί για να διαβεβαιώσει τον αμερικανικό λαό ότι παραμένει στην κούρσα για να την κερδίσει», είπε στο MSNBC.

