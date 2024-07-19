Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα επιστρέψει στην προεκλογική εκστρατεία την επόμενη εβδομάδα μετά την απομόνωση από τα ήπια συμπτώματα του κορωνοϊού, δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής του επιτελείου του, διαψεύδοντας επί της ουσίας το σενάριο που μετέδωσε το ΝBC ότι η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου συζητά ένα σχέδιο απόσυρσης.
«Παραμένει στην προεδρική κούρσα», είπε η πρόεδρος της εκστρατείας του Μπάιντεν, Τζεν Ο'Μάλεϊ Ντίλον σε συνέντευξή της στο MSNBC. Ενώ ο Μπάιντεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες ορισμένων Δημοκρατικών, έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για να κερδίσει μια δεύτερη θητεία.
Ειδικότερα, η πρόεδρος της εκστρατείας του Μπάιντεν, Τζεν Ο' Μάλεϊ Ντίλον, δήλωσε ότι ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί να παραμείνει στην κούρσα και ξέρει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υποψηφιότητά του.
«Γνωρίζουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν πρέπει να εργαστεί για να διαβεβαιώσει τον αμερικανικό λαό ότι παραμένει στην κούρσα για να την κερδίσει», είπε στο MSNBC.
