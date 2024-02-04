Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε χθες Σάββατο την επαναλειτουργία των θεσμών στη Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίοι είχαν κλείσει εδώ και δύο χρόνια, κάνοντας λόγο για ένα "σημαντικό βήμα" για το μέλλον της επαρχίας.

"Χαιρετίζω και υποστηρίζω θερμά την αποκατάσταση της εκτελεστικής εξουσίας και της Συνέλευσης της Βόρειας Ιρλανδίας και συγχαίρω τους πολιτικούς ηγέτες της Βόρειας Ιρλανδίας για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προς την αποκατάσταση αυτών των θεμελιωδών θεσμών", δήλωσε ο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ελπίζει πως αυτή η "επιστροφή στη σταθερότητα μιας κυβέρνησης που μοιράζεται την εξουσία θα ενισχύσει τα οφέλη της ειρήνης, θα αποκαταστήσει τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και θα συνεχίσει να βασίζεται στην τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

