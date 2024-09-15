Πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ όταν είδαν ένα άτομο που έφερε πάνω του ένα πυροβόλο όπλο και κινείτο κοντά στο γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος έπαιζε γκολφ, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο δύο πηγές επιβολής του νόμου, σημειώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν.

Αρχικά, η ομάδα προεκλογικής του εκστρατείας του Τραμπ ανακοίνωσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, πως ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος ήταν ασφαλής έπειτα από πολλαπλούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα είναι «σώος και αβλαβής μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά του», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας Στίβεν Τσουνγκ.

Η Washington Post ανέφερε ότι ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο γήπεδο όταν συνέβη το περιστατικό και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον μετέφεραν σε ένα δωμάτιο στο κλαμπ.

Μετά το περιστατικό, οι εγκαταστάσεις του κλαμπ έκλεισαν, σύμφωνα με το CNN.

Ο Τραμπ έστειλε ένα email στη λίστα χρηματοδοτών της καμπάνιας του λέγοντας ότι «σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση όπου βρισκόμουν, αλλά πριν αρχίσουν οι φήμες να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, θέλω να ακούσετε πρώτα αυτό: Είμαι ασφαλής και καλά!», έγραψε με κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με ένα email που είδε το Reuters.

«Πηγές τόνισαν ότι η ζωή του Τραμπ δεν μπήκε σε καμία στιγμή σε κίνδυνο», ανέφερε η εφημερίδα.

Ειδικότερα, οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για δύο άτομα που πυροβολούσαν το ένα το άλλο. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές επιβολής του νόμου που επικαλείται το Reuters, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας άνοιξε πυρ εναντίον ενός υπόπτου..

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας, o ύποπτος άνδρας συνελήφθη αργότερα από την τοπική αστυνομία.

Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επικαλούμενος τις τοπικές αρχές έγραψε σε ανάρτηση ότι ένα αυτόματο όπλο AK-47 ανακαλύφθηκε σε θάμνους και ένας ύποπτος συνελήφθη.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε «ανακούφιση που ο Τραμπ είναι ασφαλής»

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε «ανακουφισμένος που γνωρίζει» ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασφαλής μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν κοντά στο γήπεδό του στη Φλόριντα.

«Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος ενημερώθηκαν για το περιστατικό ασφαλείας στο Γήπεδο Γκολφ Τραμπ, όπου ο πρώην πρόεδρος Τραμπ έπαιζε», αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ τραυματίστηκε σε μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην Πενσυλβάνια στις 13 Ιουλίου.



