Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα μελίσσια που βρέθηκαν στο σημείο της έναρξης της φωτιάς και αποτυπώθηκαν στις φωτογραφίες των οπτικών ντοκουμέντων. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τις αρχές ένα βήμα πιο κοντά στα ίχνη των υπαιτίων.

Σημειώνεται πως η πυρκαγιά στο Άλσος Βεΐκου στη Φιλοθέη, σύμφωνα με μαρτυρίες και όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, φέρεται να ξεκίνησε από μελισσοκόμους που κάπνιζαν τα μελίσσια τους.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, μάρτυρες ανέφεραν στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ότι δύο ή τρία άτομα κάπνιζαν τα μελίσσια τους στο σημείο, εκ των οποίων ο ένας μάλιστα φορούσε άσπρη στολή μελισσοκόμου, όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα.

Οι μαρτυρίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και από την αυτοψία στον χώρο, όπου φαίνεται καθαρά η καμένη έκταση δίπλα στα μελίσσια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι μελισσοκόμοι, όταν είδαν τη φωτιά να επεκτείνεται και άκουσαν τις σειρήνες της Πυροσβεστικής, απομακρύνθηκαν βιαστικά από τον τόπο της έναρξης της πυρκαγιάς. Αμέσως ενημερώθηκε και η Αστυνομία και οι ύποπτοι αναζητούνται.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά, η οποία ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, καθώς η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν πολύ γρήγορη.

Πηγή: skai.gr

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