Ισραηλινά φυλλάδια έπεσαν σήμερα από drones στο νότιο Λίβανο, ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης και ένας τοπικός αξιωματούχος, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι η κίνηση αυτή έγινε από μια ισραηλινή ταξιαρχία, για την οποία δεν είχε λάβει έγκριση, δηλώνοντας ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ισραηλινά φυλλάδια ρίχνονται στο νότιο Λίβανο ζητώντας από κατοίκους να απομακρυνθούν μετά την έναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμμάχου της παλαιστινιακής Χαμάς.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI), τα φυλλάδια του «ισραηλινού εχθρού» έπεσαν πάνω από το Ουαζάνι, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Ο δήμαρχος Αχμάντ αλ Μοχαμάντ έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια φωτογραφία από τα φυλλάδια που δείχνουν έναν χάρτη της περιοχής με ορισμένες από αυτές να είναι μαρκαρισμένες με κόκκινο χρώμα, και από τις οποίες οι κάτοικοι καλούνταν να απομακρυνθούν.

«Προς όλους τους κατοίκους των περιοχών του προσφυγικού καταυλισμού, η Χεζμπολάχ πυροβολεί από την περιοχή σας. Πρέπει να φύγεται αμέσως από τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε προς τη βόρεια περιοχή Χιάμ πριν από τις 16:00 και να μην επιστρέψετε σε αυτήν την περιοχή μέχρι το τέλος του πολέμου», έγραφε το φυλλάδιο.

«Οποιοδήποτε άτομο βρεθεί σε αυτήν την περιοχή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα θεωρείται τρομοκράτης», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι αυτή η ρίξη των φυλλαδίων ήταν μια «πρωτοβουλία της Ταξιαρχίας 769 η οποία δεν είχε εγκριθεί από τη Βόρεια Διοίκηση», προσθέτοντας ότι ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν.

Τα φυλλάδια ερρίφθησαν από drones σε μια περιοχή από την οποία «πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί προς το βόρειο Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο στρατός.

Ένας οπερατέρ που συνεργάζεται με το Γαλλικό Πρακτορείο είδε οικογένειες Σύρων να ετοιμάζονται να εκκενώσουν τα αυτοσχέδια καταφύγιά τους, με μικρά παιδιά να μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους σε πλαστικές σακούλες.

Κάποιες οικογένειες μεταφέρθηκαν σε μια περιοχή λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, είπε ο οπερατέρ, ο οποίος είδε γυναίκες και παιδιά να ξεφορτώνουν ένα φορτηγό γεμάτο στρώματα.

«Σύροι εργάτες εγκαταλείπουν την περιοχή (...) Αλλά εμείς, είμαστε αγρότες και έχουμε βοοειδή. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τη γη μας», δήλωσε ο δήμαρχος Μοχαμάντ, αναφερόμενος στους Σύρους πρόσφυγες που εργάζονται ως αγρότες στο Ουαζάνι.

Καθώς οι ανταλλαγές πυρών έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων πέρα από σύνορα, ο νούμερο δύο της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε χθες Σάββατο ότι ο ολοκληρωτικός πόλεμος με το Ισραήλ θα οδηγήσει σε εκτοπισμό επιπλέον «εκατοντάδων χιλιάδων» Ισραηλινών.

Η διασυνοριακή βία από τις αρχές Οκτωβρίου έχει αφήσει 623 νεκρούς στον Λίβανο, οι περισσότεροι από τους οποίους μαχητές αλλά και τουλάχιστον 142 αμάχους, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από την ισραηλινή πλευρά, συμπεριλαμβανομένων των προσαρτημένων Υψωμάτων του Γκολάν, οι αρχές έχουν ανακοινώσει τον θάνατο τουλάχιστον 24 στρατιωτών και 26 αμάχων.

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου Ισραήλ και Χαμάς πολεμούν εδώ και 11 μήνες, ο ισραηλινός στρατός ρίχνει τακτικά φυλλάδια ζητώντας από τους κατοίκους να εκκενώσουν τοποθεσίες που θα βομβαρδίσει ο στρατός.

