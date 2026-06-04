Ιράν: Θα επιβάλλουμε χρεώσεις για υπηρεσίες στα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για διόδια ή τέλη διέλευσης.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και οι εργασίες απορρύπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Όπως ανέφερε, το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν και του Ομάν και οι δύο χώρες ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Ο Γκαριμπαμπαντί πρόσθεσε ότι το υπό διαμόρφωση πλαίσιο θα είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα ικανοποιήσει πλήρως ορισμένες χώρες».

Πηγή: skai.gr

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