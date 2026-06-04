Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κριμαία, υπό ρωσικό έλεγχο, επέβαλε αυστηρά περιοριστικά μέτρα στη διανομή καυσίμων, αναστέλλοντας τις πωλήσεις βενζίνης με μετρητά και την έκδοση νέων κουπονιών, εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων.

Οι ελλείψεις καυσίμων συνδέονται με επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που επηρέασαν τις προμήθειες από τη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Ο διορισθείς από το Κρεμλίνο κυβερνήτης Σεργκέι Αξιόνοφ ανακοίνωσε πως οι αγοραπωλησίες με κουπόνια θα περιοριστούν στα 20 λίτρα και απέδωσε τα μέτρα στις «δύσκολες συνθήκες» χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η Κριμαία, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, αύξησε σήμερα τα περιοριστικά μέτρα στη διανομή καυσίμων, αναστέλλοντας όλες τις πωλήσεις βενζίνης με μετρητά καθώς και την έκδοση νέων κουπονιών για την αγορά της, καθώς η χερσόνησος αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων που συνδέεται με τις επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι οδηγοί στην περιοχή, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, αντιμετωπίζουν μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, αφού οι επιθέσεις του Κιέβου περιόρισαν τις προμήθειες που προέρχονται από το γειτονικό έδαφος που ελέγχεται από τη Ρωσία στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Ο διορισθείς από το Κρεμλίνο κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ, ανακοίνωσε τα νέα μέτρα, ενισχύοντας τους περιορισμούς στις πωλήσεις βενζίνης που επιβλήθηκαν για πρώτη φορά στις 31 Μαΐου.

«Από σήμερα και για αρκετές ημέρες, η πώληση βενζίνης με μετρητά θα ανασταλεί πλήρως», δήλωσε, ο Αξιόνοφ, προσθέτοντας ότι δεν θα εκδοθούν νέα κουπόνια για την αγορά καυσίμων. Οι συναλλαγές με τα υπάρχοντα κουπόνια θα περιοριστούν στα 20 λίτρα. Ο ίδιος απέδωσε την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στις «δύσκολες συνθήκες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Ουκρανία επιτίθεται εδώ και μήνες σε υποδομές καυσίμων κοντά στην Κριμαία και αλλού, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο που διεξάγει εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία, σε μια περίοδο υψηλών τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως. Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα την ίδια τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας, σκοτώνοντας σύμφωνα με τοπικές αρχές τέσσερα άτομα και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, μια μέρα μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στις πόλεις της κάθε πλευράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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