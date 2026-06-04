Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε τέσσερις άνδρες στο πλαίσιο μιας έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία συγκλόνισε τη Γαλλία.

«Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί καταδεικνύουν πως πολλές γυναίκες στην Ολλανδία ναρκώθηκαν από ένα άτομο του περιβάλλοντός τους», δήλωσε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

«Κατόπιν, σεξουαλικές πράξεις διαπράχθηκαν εναντίον των θυμάτων, βιντεοσκοπήθηκαν εν αγνοία τους», συμπληρώνεται στο δελτίο Τύπου.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, διευκρινίζει η αστυνομία.

«Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως αυτή η υπόθεση έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο», δήλωσε η Μίλου φαν ντερ Κολκ, της μονάδας σεξουαλικών εγκλημάτων της αστυνομίας του Ρότερνταμ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι ύποπτοι συμμετείχαν σε ιδιωτικές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δίνονταν συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ναρκωθούν τα εν δυνάμει θύματα.

Η αστυνομία λέει πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και άλλων συλλήψεων, ενώ κατέσχεσε υπολογιστές, τηλέφωνα ή στικάκια USB κατά τη διάρκεια των ερευνών.

«Το να μάθετε πως ο σύντροφός σας ή μια γνωριμία σας ενδεχομένως σας νάρκωσε, ή σας βίασε ή επιχείρησε να το κάνει, μπορεί να ανατρέψει τη ζωή σας», δήλωσε η Μιλού φαν ντερ Κολκ.

Ολλανδικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως αυτή η έρευνα θυμίζει την υπόθεση Πελικό. Η Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό έγινε παγκοσμίως γνωστή αφού κατέθεσε δημοσίως το 2024 για τους βιασμούς που υπέστη, ενώ ήταν ναρκωμένη, τις οποίες διέπραξαν δεκάδες άνδρες που στρατολόγησε ο πρώην σύζυγός της. Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών.



Πηγή: skai.gr

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