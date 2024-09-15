Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ χαρακτήρισε «δικτατορία» την κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που μεταδόθηκε σήμερα αστην Ισπανία.

«Στη Βενεζουέλα, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι συνελήφθησαν αυθαίρετα μετά τις εκλογές. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή. Πολιτικά κόμματα υπόκεινται σε χιλιάδες περιορισμούς στις δραστηριότητές τους», τόνισε ο Μπορέλ.

«Πώς να τα πούμε όλα αυτά; Φυσικά, και πρόκειται για ένα δικτατορικό καθεστώς», δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ στο ισπανικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco.

«Ας μην κάνουμε λάθος για τη φύση της κατάστασης», σημείωσε. «Η Βενεζουέλα προκήρυξε εκλογές, αλλά δεν ήταν μια δημοκρατία πριν και είναι πολύ λιγότερο μετά».

Μέρος της διεθνούς κοινότητας, με πρώτες τις ΗΠΑ, δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 28ης Ιουλίου στη Βενεζουέλα, μετά τις οποίες ανακηρύχθηκε η νίκη του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Ο Μαδούρο, η επανεκλογή του οποίου επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, ανακηρύχθηκε νικητής με το 52% των ψήφων από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο CNE. Ωστόσο, η εφορευτική επιτροπή δεν έδωσε στη δημοσιότητα πλήρη, αναλυτικά πρακτικά της καταμέτρησης, λέγοντας πως υπέστη ηλεκτρονική πειρατεία. Σύμφωνα με τους αριθμούς των εκλογικών αντιπροσώπων της αντιπολίτευσης, ο Γκονσάλες Ουρούτια θα έπρεπε να είχε ανακηρυχθεί νικητής με «πάνω από το 60%» των ψήφων.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αποφάσισε την Πέμπτη την ανάκληση της πρεσβεύτριάς της στην Ισπανία για διαβουλεύσεις ώρες μετά τη συνάντηση του Ισπανού πρωθυπουργού, του Πέδρο Σάντσεθ, με τον Γκονσάλες Ουρούτια, στον οποίο παραχωρήθηκε πολιτικό άσυλο από τη Μαδρίτη.

Αντιδρώντας σε δήλωση της Ισπανίδας υπουργού Εξωτερικών Μαργαρίτας Ρόμπλες, η οποία χαρακτήρισε «δικτατορία» την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η Βενεζουέλα «αποφάσισε να ανακαλέσει την πρεσβεύτρια που είναι διαπιστευμένη στο βασίλειο της Ισπανίας, την Γκλάντις Γκουτιέρες, για διαβουλεύσεις».

Ο 75χρονος Γκονσάλες, που καταζητείται στη Βενεζουέλα για συνωμοσία και άλλα αδικήματα, ζήτησε άσυλο στην Ισπανία την Κυριακή, όταν ο Σάντσεθ απουσίαζε στην Κίνα.

Στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Μαδούρο σκοτώθηκαν 27 άνθρωποι και 192 τραυματίστηκαν, ενώ σχεδόν 2.400 συνελήφθησαν.

Πηγή: skai.gr

