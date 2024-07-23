Η διευθύντρια των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, Κίμπερλι Τσιτλ, παραιτήθηκε από τη θέση της μετά τις σφοδρές επικρίσεις εναντίον της για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου, σύμφωνα με το NBC News.

Η Κίμπερλι Τσιτλ, η οποία διετέλεσε διευθύντρια των Μυστικών Υπηρεσιών από τον Αύγουστο του 2022, βρέθηκε αντιμέτωπη με αυξανόμενες εκκλήσεις για παραίτηση και πολλές έρευνες για το πώς ο δράστης μπόρεσε να πλησιάσει τόσο ώστε να πυροβολήσει εναντίον του Ωτόναλντ Τραμπ σε μια υπαίθρια προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τα λάθη στην ασφάλεια», ανέφερε στο email προς το προσωπικό την Τρίτη. «Υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, με βαριά καρδιά πήρα τη δύσκολη απόφαση να παραιτηθώ από τη θέση του διευθυντή σας».

Η παραίτηση του Τσιτλ έρχεται μια ημέρα αφότου εμφανίστηκε ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου όπου επί ώρες αντιμετώπισε κριτική τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικάνους για τις αποτυχίες στην ασφάλεια του πρώην προέδρου. Χαρακτήρισε την απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ την «πιο σημαντική επιχειρησιακή αποτυχία» της Μυστικής Υπηρεσίας εδώ και δεκαετίες και είπε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα κενά ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα.

Στην ακρόαση της Δευτέρας, η Τσιτλ επέμεινε ότι ήταν το «σωστό άτομο» για να ηγηθεί της Μυστικής Υπηρεσίας, παρόλο που ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τα κενά ασφαλείας. Όταν η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις είπε στην Τσιτλ να αρχίσει να συντάσσει την επιστολή παραίτησής της από την αίθουσα ακροάσεων, εκείνει απάντησε: «Όχι, ευχαριστώ».

Πηγή: skai.gr

