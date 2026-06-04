Ένας 21χρονος άνδρας συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, καθώς φέρεται να επιτέθηκε σε μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου του Surrey (νότια του Λονδίνου) με βαλλίστρα.

Οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν έπειτα από αναφορές πως ένας άνδρας περίπου 50 ετών δέχθηκε επίθεση με βαλλίστρα στο Manor Park Student Village, στο Γκίλφορντ, γύρω στις 10:00 π.μ. την Πέμπτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας πρώην φοιτητής του πανεπιστημίου συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση.

Το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ ανέφερε ότι μέλος της ομάδας ασφάλειας της πανεπιστημιούπολης έχει τραυματιστεί σοβαρά. Η αστυνομία της περιοχής δήλωσε ότι το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σημαντικές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο.

Ο επικεφαλής αστυνόμος, Τζον Γκρούνεν, δήλωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης. Κατανοώ ότι το περιστατικό αυτό θα προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές κοινότητες. Εργαζόμαστε στενά με το πανεπιστήμιο καθώς η έρευνα προχωρά.»

Το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ δήλωσε ότι παρέχει στην αστυνομία πλήρη υποστήριξη και ότι η πανεπιστημιούπολη παραμένει ανοιχτή και λειτουργεί κανονικά.

Πηγή: skai.gr

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