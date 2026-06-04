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Θρίλερ στη Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό 11χρονης

Oι αρχές φέρεται να εντόπισαν το απόγευμα της Πέμπτης μία σορό, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά η 11χρονη

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Γαλλία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή 29 Μαΐου από την περιοχή Fleurance, στο διαμέρισμα Gers της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού δικτύου BFMTV και του ραδιοφωνικού σταθμού RTL, οι αρχές εντόπισαν το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου μία σορό στην περιοχή Puycasquier, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά το ανήλικο κορίτσι.

Σε εξέλιξη οι εργαστηριακές αναλύσεις

Αμέσως μετά την ανακάλυψη της σορού, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές έδωσαν εντολή για τη διενέργεια των σχετικών αναλύσεων.

Οι εξειδικευμένες αυτές εξετάσεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να γίνει η επίσημη ταυτοποίηση και να επιβεβαιωθεί αν η σορός ανήκει στην 11χρονη μαθήτρια.

Έχει συλληφθεί ένας άνδρας - Τι υποστηρίζει

Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένας άνδρας. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε κατά την ανάκριση ότι επιβίβασε την έφηβη στο αυτοκίνητό του την ημέρα της εξαφάνισης, ωστόσο ισχυρίζεται και επιμένει ότι στη συνέχεια την άφησε ζωντανή στην τοπική πισίνα.

Το χρονικό των ερευνών

Η Lyhanna εξαφανίστηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου. Από το ίδιο κιόλας βράδυ, οι γαλλικές αρχές εξαπέλυσαν μια γιγαντιαία επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων και εθελοντών, η οποία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη ολόκληρη την εβδομάδα, μέχρι και τη σημερινή μακάρια ανακάλυψη στο Puycasquier.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γαλλία σορός αγνοούμενη εξαφάνιση
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