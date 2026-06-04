Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή 29 Μαΐου από την περιοχή Fleurance, στο διαμέρισμα Gers της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού δικτύου BFMTV και του ραδιοφωνικού σταθμού RTL, οι αρχές εντόπισαν το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου μία σορό στην περιοχή Puycasquier, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά το ανήλικο κορίτσι.

INFO BFMTV. Disparition de Lyhanna: un corps a été retrouvé pic.twitter.com/qGRnjAMe0O — BFM (@BFMTV) June 4, 2026

Σε εξέλιξη οι εργαστηριακές αναλύσεις

Αμέσως μετά την ανακάλυψη της σορού, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές έδωσαν εντολή για τη διενέργεια των σχετικών αναλύσεων.

Οι εξειδικευμένες αυτές εξετάσεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να γίνει η επίσημη ταυτοποίηση και να επιβεβαιωθεί αν η σορός ανήκει στην 11χρονη μαθήτρια.

Έχει συλληφθεί ένας άνδρας - Τι υποστηρίζει

Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένας άνδρας. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε κατά την ανάκριση ότι επιβίβασε την έφηβη στο αυτοκίνητό του την ημέρα της εξαφάνισης, ωστόσο ισχυρίζεται και επιμένει ότι στη συνέχεια την άφησε ζωντανή στην τοπική πισίνα.

Το χρονικό των ερευνών

Η Lyhanna εξαφανίστηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου. Από το ίδιο κιόλας βράδυ, οι γαλλικές αρχές εξαπέλυσαν μια γιγαντιαία επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων και εθελοντών, η οποία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη ολόκληρη την εβδομάδα, μέχρι και τη σημερινή μακάρια ανακάλυψη στο Puycasquier.

Πηγή: skai.gr

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