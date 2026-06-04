Eπίσημα Διευθύνων Σύμβουλος του Παναθηναϊκού ο Στέφανος Γιουρέλης

Ο Στέφανος Γιουρέλης αποτελεί και επίσημα το νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς η τοποθέτησή του στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Γιουρέλης αναλαμβάνει το σύνολο των καθηκόντων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη θέση, έχοντας πλέον κεντρικό ρόλο στη διοικητική λειτουργία της «πράσινης» ΠΑΕ.

Στόχος του Γιουρέλη είναι να χτίσει ένα νέο οργανωμένο μοντέλο λειτουργίας σε αυτό το κομμάτι στους «πράσινους». Αποστολή του είναι η οργάνωση και η αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρόκειται για επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου. Μέχρι πριν έναν χρόνο ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στο Υπερταμείο.



Aναλυτικά:



«Την 03/06/2026 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000330401000:



α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6070120 η από 18/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6070121 το από 18/05/2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:



-ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Πρόεδρος

-ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ως Α Αντιπρόεδρος

-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Β Αντιπρόεδρος

-ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ως Γ Αντιπρόεδρος

-ΦΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ως Δ Αντιπρόεδρος

-ΓΙΟΥΡΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ως Διευθύνων Σύμβουλος

-ΛΟΥΜΙΔΗ ΑΝΝΑ ως Μέλος

-ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως Μέλος (κι εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη στην ΠΑΕ)

-ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως Μέλος

-ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ως Μέλος

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