Απόπειρα κατά Τραμπ: Ο δολοφόνος έψαχνε για καιρό που θα χτυπήσει

Ο ένοπλος που επιχείρησε να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ κατέβαλε μια «συνεχή, λεπτομερή προσπάθεια» να επιτεθεί σε κάποιου είδους μεγάλη συνάθροιση ανθρώπων, προτού αποφασίσει να βάλει στο στόχαστρο τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων στην προεκλογική συγκέντρωσή του στην Πενσιλβάνια, τον Ιούλιο, ανέφεραν σήμερα υψηλόβαθμα στελέχη του FBI.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, ο 20χρονος Τόμας Κρουκς αναζήτησε περισσότερες από 60 φορές πληροφορίες για τον Τραμπ και τον μέχρι πρότινος αντίπαλό του, τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, μέχρι να επιλέξει τη συγκέντρωση του Τραμπ, στις αρχές Ιουλίου.

«Παρατηρήσαμε (…) μια συνεχή, λεπτομερή προσπάθεια να σχεδιάσει μια επίθεση σε ορισμένες εκδηλώσεις, κάτι που σημαίνει ότι εξέταζε οποιαδήποτε εκδήλωση ή στόχο», είπε ο Κέβιν Ρότζεκ, ο επικεφαλής του FBI στη δυτική Πενσιλβάνια, ενημερώνοντας τηλεφωνικά τους δημοσιογράφους.

Ο Ρότζεκ είπε ότι ο Κρουκς έστρεψε όλη την προσοχή του στη συγκέντρωση του Τραμπ, όταν ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στις αρχές Ιουλίου «και τη θεώρησε στόχο ευκαιρίας».

Το FBI ακόμη δεν έχει καταφέρει να διευκρινίσει ποιο ήταν το κίνητρο του Κρουκς όταν επιχείρησε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε αυτήν την προεκλογική συγκέντρωση, στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας, στις 13 Ιουλίου. Οι αναζητήσεις του στο διαδίκτυο δείχνουν ότι ενδιαφερόταν για ένα μίγμα ιδεολογιών αλλά δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι υποκινήθηκε από μια συγκεκριμένη αριστερή ή δεξιά ιδεολογία, πρόσθεσε ο Ρότζεκ.

Εξάλλου, δεν βρέθηκε καμία απόδειξη ότι ο Κρουκς συνεργαζόταν με άλλα πρόσωπα ή ότι τον κατεύθυνε κάποια ξένη δύναμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.