Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών Τζέι Ντ. Βάνς εμμένει στους ισχυρισμούς ότι οι μετανάστες από την Αϊτή τρώνε κατοικίδια στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο.

Ο Βανς σε συνέντευξή του στο CNN επανέλαβε τους ισχυρισμούς του, τους οποίους έχουν καταρρίψει αξιωματούχοι του Σπρίνγκφιλντ, και τους απέδωσε σε «μαρτυρίες από τους ψηφοφόρους του».

Kamala Harris dropped 20,000 Haitian migrants into a small Ohio town and chaos has ensued.



Housing shortages have caused rents to skyrocket, hospitals are overrun, schools are ill-equipped to teach students who don't speak English, and the roads are unsafe as unlicensed drivers… pic.twitter.com/pra9d3TfwM — JD Vance (@JDVance) September 15, 2024

«Προσπαθώ να μιλήσω για τα προβλήματα στο Σπρίνγκφιλντ εδώ και μήνες», είπε στη συνέντευξη και συνέχισε: «Τα αμερικανικά ΜΜΕ αγνόησαν εντελώς αυτά τα πράγματα μέχρι που ο Ντόναλντ Τραμπ και εγώ αρχίσαμε να μιλάμε για γάτες. Αν πρέπει να δημιουργήσω ιστορίες έτσι ώστε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να δώσουν πραγματικά προσοχή στα δεινά του αμερικανικού λαού, τότε αυτό θα κάνω».

Εγκαλώντας τον για το γεγονός ότι ο ίδιος παραδέχθηκε ότι «δημιουργούν» μια ιστορία, ο Βανς ισχυρίστηκες, μεταξύ άλλων, ότι «λέω ότι δημιουργούμε μια ιστορία, δηλαδή τη δημιουργούμε για να εστιάσουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σε αυτήν».

Οι ισχυρισμοί για τους μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις από τότε που ο Βανς άρχισε να τους επαναλαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκστρατεία του Τραμπ τις ενίσχυσε γρήγορα και στη συνέχεια ο Βανς αναγνώρισε ότι «είναι πιθανό, φυσικά, όλες αυτές οι φήμες να αποδειχθούν ψευδείς».

Όμως ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ενώπιον ενός ακροατηρίου δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ με την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.



