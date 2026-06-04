Το διαστημόπλοιο Juno της NASA κατέγραψε αυτή την έγχρωμα επεξεργασμένη εικόνα του βόρειου ημισφαιρίου του πλανήτη Δία κατά την 61η διέλευσή του από τον γιγάντιο πλανήτη, στις 12 Μαΐου 2024.

Ο ερασιτέχνης επιστήμονας και συνεργάτης πολιτών, Gary Eason, δημιούργησε την εικόνα χρησιμοποιώντας ακατέργαστα δεδομένα από το όργανο JunoCam, εφαρμόζοντας ψηφιακές τεχνικές επεξεργασίας για τη βελτίωση των χρωμάτων και της ευκρίνειας.

Η εικόνα προσφέρει μια λεπτομερή απεικόνιση χαοτικών νεφικών σχηματισμών και κυκλωνικών καταιγίδων σε μια περιοχή που οι επιστήμονες αποκαλούν «διπλωμένη νηματοειδή περιοχή» (folded filamentary region).

Σε αυτές τις περιοχές, τα ζωνικά αεριωθούμενα ρεύματα που δημιουργούν τις χαρακτηριστικές ζώνες στα νέφη του Δία αποδιοργανώνονται, με αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονων αναταράξεων και πολύπλοκων νεφικών δομών. Τα φαινόμενα αυτά εξελίσσονται ταχύτατα, με τις αλλαγές να μπορούν να συμβούν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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