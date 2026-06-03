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Μεγάλη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο: Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 67 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα και 3 ελικόπτερα με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 15:46
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Φωτιά Ασπρόπυργος

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 14:15 το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Ασπρόπυργος
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