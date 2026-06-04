Τέσσερα ιρανικά τάνκερ με 7 εκατ.  βαρέλια πετρελαίου εξήλθαν από τα Στενό παρά τον αποκλεισμό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τέσσερα ιρανικά δεξαμενόπλοια, τα Hilda I, Amber, Silvia I και Happiness I, εξήλθαν τη Δευτέρα από το Στενά του Ορμούζ με γεμάτα φορτία, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί από τα μέσα Απριλίου.

Τα δεξαμενόπλοια μετέφεραν συνολικά 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης ναυσιπλοΐας Kpler.

Όλα τα φορτία φορτώθηκαν στο νησί Χαργκ, τον βασικό πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, μέσω του οποίου διέρχεται το 90% του αργού πετρελαίου της χώρας.

Τέσσερα δεξαμενόπλοια υπό ιρανική σημαία εξήλθαν με γεμάτα φορτία τη Δευτέρα από το Στενό του Ορμούζ, κάτι πρωτοφανές από τα μέσα Απριλίου και την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler.

Η Kpler εντόπισε τις διελεύσεις των Hilda I, Amber, Silvia I και Happiness I, που μετέφεραν συνολικά 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Όλα τα δεξαμενόπλοια φόρτωσαν το φορτίο τους στα μέσα Απριλίου στο νησί Χαργκ, τον βασικό πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά το 90% του αργού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα πλοία διέσχισαν τα Στενά τη Δευτέρα κρατώντας κλειστούς τους πομπούς AIS (Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης).

Τα τέσσερα πλοία είναι δεξαμενόπλοια που συνήθως μεταφέρουν ιρανικό αργό πετρέλαιο σε μια υπεράκτια ζώνη κοντά στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, όπου το μεταφέρουν σε άλλα δεξαμενόπλοια (ship-to-ship) για τελική παράδοση στον τελικό πελάτη, που είναι συχνά Κινέζοι. Αυτή την πρακτική ακολουθεί η Τεχεράνη για να παρακάμπτει διεθνείς κυρώσεις.

Αρχικά, τα τέσσερα τάνκερ είχαν συνεχίσει τις δραστηριότητές τους παρά τον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, διέκοψαν τις επιχειρήσεις τους από τις 13 Απριλίου, ημερομηνία που η Ουάσινγκτον άρχισε να επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια σε απάντηση στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Τρία δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν είχαν ήδη αψηφήσει τον αποκλεισμό στις 15 Απριλίου, σύμφωνα με την Kpler. Αλλά έκτοτε, κανένα άλλο δεν το επιχείρησε.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοινώνει τακτικά ενέργειες κατά δεξαμενόπλοιων που επιχειρούν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό. Την Τρίτη, για παράδειγμα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «εξουδετέρωσαν» δεξαμενόπλοιο, κενό φορτίου, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του, για να το εμποδίσουν να φτάσει στο νησί Χαργκ.

Αυτό ήταν το έκτο πλοίο που υπέστη ζημιές από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο του αποκλεισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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