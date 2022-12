Αμερικανίδα δημοσιογράφος εξηγεί γιατί «τάισαν την Μέγκαν στους λύκους»: «Προσπάθησαν να καλύψουν την απιστία του Ουίλιαμ»

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Κάθριν Γούιλαν, με αφορμή τις αποκαλύψεις στο ντοκιμαντέρ "Harry&Meghan", έδωσε την δική της εξήγηση στο γιατί «τάισαν την Μέγκαν στους λύκους», όπως είπε δραματικά η ίδια η πρώην Δούκισσα του Σάσεξ στο ντοκιμαντέρ που έχει βάλει φωτιές στο Μπάκιγχαμ.

Κάποια στιγμή, το 2019, είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι πρίγκιπας Ουίλιαμ το 2018 απάτησε την τότε εγκυμονούσα στο 3ο τους παιδί, Κέητ με την Ρόουζ Χάνμπερι, μαρκησία του Χολμοντελέϊ.

Σύμφωνα με την «προσωπική, ανεπιβεβαιώτη επισήμως θεωρία» της Γουίλαμ, το παλάτι άρχισε να επιτίθεται στη Μέγκαν Μάρκλ, την ίδια περίοδο που βγήκαν τα δημοσιεύματα περί απιστίας του Ουίλιαμ, ως αντιπερισπασμό, για να καλύψει το σκάνδαλο και να προστατέψει την «μελλοντική βασίλισσα» Κέιτ, και ενώ η Μέγκαν ήταν «επιτυχημένη στον ρόλο της».

Μάλιστα, στα τελευταία επεισόδια του ντοκιμαντέρ, ο πρίγκιπας Χάρι λέει χαρακτηριστικά, πως το παλάτι του «ήταν διατεθειμένο να πει ψέματα για να καλύψει τον αδερφό του Ουίλιαμ, αλλά αρνήθηκε να πει την αλήθεια για αυτόν και την Μέγκαν».

Σύμφωνα με την Κάθριν Γουίλαν, ο Χάρι «φωτογραφίζει» την υπόθεση της εξωσυζυγικής σχέσης Ουίλιαμ - Ρόουζ Χάνμπερι.

Εκτός από αυτή την άποψη - εξήγηση, το επίσης ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι, λίγες ώρες μετά από αυτό το post, το Twitter κατέβασε τον λογαριασμό της...

What’s happening? Less than 12 hours since she tweeted this, her “account no longer exists.” Disturbing. pic.twitter.com/ew34HbxB6W