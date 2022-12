Νέα «βόμβα» από τον Χάρι: Κατηγορεί το Παλάτι για την αποβολή της Μέγκαν – «Βγήκαν» τα νέα επεισόδια (βίντεο)

«Ανέβηκαν» σήμερα στο Netflix τα πολυαναμενόμενα τρία νέα επεισόδια της σειράς-ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

To βιογραφικό ντοκιμαντέρ "Harry and Meghan" έχει προκαλέσει σάλο (και λίγο φόβο) στο Μπάκιγχαμ, για τις αποκαλύψεις του ζευγαριού σχετικά με την αναλγησία, τα ψέματα, τον ρατσισμό και τις σχέσεις της βασιλικής οικογένειας με τα media.

Τα τρία πρώτα επεισόδια του "Harry & Meghan" κατέγραψαν 81,55 εκατομμύρια ώρες αναπαραγωγής - περισσότερο χρόνο τηλεθέασης από οποιοδήποτε άλλο ντοκιμαντέρ κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας.

Στο τρέιλερ του 4ου επεισοδίου, ο πρίγκιπας Χάρι εξηγεί ότι ο πόλεμος στην Μέγκαν - που πλέον ήταν δημοφιλής - ξεκίνησε όταν έγινε μία εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε όλη η βασιλική οικογένεια και την επόμενη μέρα, αντί να είναι πρωτοσέλιδο η βασίλισσα, ήταν πρωτοσέλιδο παντού η Μέγκαν.

