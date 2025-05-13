Αλβανία: Ιστορική νίκη Ράμα - Πάνω από 52% το ποσοστό του

Ευρεία νίκη του Έντι Ράμα δείχνουν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αλβανία με καταμετρημένο πλέον το 96% των ψηφοδελτίων.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει εξασφαλίσει και τέταρτη θητεία στην εξουσία, καθώς το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), του οποίου ηγείται, συγκεντρώνει ασφαλές προβάδισμα. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση καταγγέλλει νοθεία.

Με καταμετρημένο το 98% των ψηφοδελτίων, το Σοσιαλιστικό Κόμμα συγκέντρωνε 52% των ψήφων, έναντι 34% για το Δημοκρατικό Κόμμα (PD), σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή. Το αποτέλεσμα αυτό μεταφράζεται σε 82 έδρες για το PS στο Κοινοβούλιο των 140 μελών, έναντι 52 για το PD, ενισχύοντας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Ράμα.

Αν επιβεβαιωθεί, το αποτέλεσμα δίνει στον Ράμα άνετο περιθώριο σχηματισμού κυβέρνησης και του επιτρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά του για ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, στόχος που αρκετοί αναλυτές θεωρούν αισιόδοξο, λόγω των εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται, ιδίως για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ωστόσο, η εγκυρότητα της διαδικασίας αμφισβητείται. Διεθνείς παρατηρητές έκαναν λόγο για κατάχρηση δημόσιων πόρων και εξουσίας από το κυβερνών κόμμα, ενώ η ειδική εισαγγελία της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι ερευνά 39 υποθέσεις που σχετίζονται με τις εκλογές, κυρίως για εξαγορά ψήφων. Δεν έγινε γνωστό ποιες παρατάξεις ερευνώνται.

Ο ηγέτης του PD, πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα, απέρριψε τα αποτελέσματα και κάλεσε σε διαμαρτυρία στις 16 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία η ευρωπαϊκή ηγεσία συγκεντρώνεται στα Τίρανα για σύνοδο κορυφής, καταγγέλλοντας νοθεία χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις.

«Δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε αυτές τις εκλογές – ποτέ», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, χαρακτηρίζοντας τον Ράμα "ναρκο-δικτάτορα". Σε δήλωσή του στο Reuters, το Σοσιαλιστικό Κόμμα αρνήθηκε οποιαδήποτε παρατυπία και απάντησε αποκαλώντας τον 80χρονο Μπερίσα «παλιό, απελπισμένο, πρώην κομμουνιστή», ένα ιδιαίτερα δηκτικό σχόλιο σε μια χώρα με επώδυνο κομμουνιστικό παρελθόν.



