Ο πρώτος... ήρωας του φετινού Μουντιάλ ακούει στο όνομα, Βοζίνια!

Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου που αγωνίζεται στην Τσάβεζ, ομάδα της Β' Πορτογαλίας (!), ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη «λευκή» ισοπαλία της χώρας του με αντίπαλο την πανίσχυρη Ισπανία, κατεβάζοντας «ρολά» απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης!

Όπως ήταν λογικό, ο πολύπειρος κίπερ αναδείχθηκε MVP του αγώνα χάρη στην κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του.

Μια βραδιά που αναμένεται να του αλλάξει τη ζωή, αν κρίνουμε και από τη δημοσιότητα που πήρε μετά και το αποψινό παιχνίδι!

Χαρακτηριστικό είναι πως πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Βοζίνια μετρούσε 50 χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram, ενώ, μετά το τέλος του αγώνα με την Ισπανία, ξεπέρασε τους 1,6 εκατομμύρια followers!

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