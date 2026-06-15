Τραγικό θάνατο στην Κόνιτσα βρήκαν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, όταν το κοντέινερ όπου διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες στις 6 τα ξημερώματα.

Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πρόκειται για τέσσερα αδέλφια, 3 γυναίκες και έναν άνδρα, ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Το κοντέινερ ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους δίπλα από το γεφύρι της Κόνιτσας. Όπως αναφέρουν γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο συγκεκριμένος οικίσκος είχε τοποθετηθεί το 1996 μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Κόνιτσα. Όλος αυτός ο καταυλισμός που είχε δημιουργηθεί σήμερα δεν υπάρχει. Οι μόνοι που παρέμεναν ήταν αυτά τα 4 αδέρφια, τα οποία παρά τις εκκλήσεις - ακόμα και με εισαγγελική παρέμβαση - αρνούνταν να φύγουν.

Τέσσερις σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικίσκο, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026

Πηγή: skai.gr

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