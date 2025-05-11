Οι Αλβανοί προσήλθαν στις κάλπες σήμερα, για τις βουλευτικές εκλογές στις οποίες ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα διεκδικεί μια τέταρτη θητεία, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία στην οποία κυριάρχησε η υπόσχεση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αλληλοκατηγορίες για διαφθορά.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 20.00, ώρα Ελλάδας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής Ιλιρτζάν Τσελίμπασι.

Η συμμετοχή μέχρι τις 14.00 (τοπική ώρα), ανερχόταν στο 30,34%.

Ο Ράμα, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) που κυβερνά από το 2013, είναι το φαβορί σε αυτές τις εκλογές απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα του Δημοκρατικού Κόμματος (PD).

Ένα έξιτ πολ, του ειδησεογραφικού πόρταλ Albanian Post που εδρεύει στα Τίρανα και του τηλεοπτικού σταθμού Klan Kosova Tv, που εδρεύει στο Κόσοβο, δείχνει το PS να προηγείται με ποσοστό 51,8% και το PD του Μπερίσα να ακολουθεί με ποσοστό 38%. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, τα δύο κόμματα εκλέγουν αντίστοιχα 79 και 54 βουλευτές.

Τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι αποφάσισαν να μη μεταδώσουν έξιτ πολ, επικαλούμενοι διαδικαστικά και νομικά ζητήματα.

Ο Ράμα ενδέχεται πάντως να χρειαστεί τη στήριξη μικρότερων κομμάτων για να διατηρήσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

"Σήμερα ο αλβανικός λαός (...) θα μας δώσει τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την Αλβανία μέλος της ΕΕ" είπε μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ο Ράμα.

Ο Μπερίσα, που επίσης στηρίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αλβανίας και έχει υποσχεθεί να αυξήσει τους μσθούς και να καταπολεμήσει τη διαφθορά, είπε ότι "αυτή θα είναι μια νέα καλοκαιρινή ημέρα" για τους Αλβανούς.

Περίπου 246.000 Αλβανοί κάτοιοι εξωτερικού είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν, για πρώτη φορά, στις σημερινές βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με τα exit polls, ο Έντι Ράμα είναι πρώτος με διαφορά από τον δεύτερο Σαλί Μπερίσα, εξασφαλίζοντας την 4η συνεχόμενη θητεία του στον πρωθυπουργικό θώκο της Αλβανίας.

Το Δημοκρατικό Κόμμα (PD) φέρεται να έχει ζητήσει από την ΚΕΕ να μην ανακοινωθεί σήμερα το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στη Βόρα και στη Μονάδα 10 στα Τίρανα, με το επιχείρημα ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν συγκεκριμένες εντυπώσεις ως προς τη νίκη. Αναμένεται απόφαση της ΚΕΕ, ενώ πηγές αναφέρουν ότι ο Επίτροπος Celibashi ενδέχεται να αποφασίσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας λίγο μετά την καταμέτρηση ορισμένων καλπών των Τιράνων.

Συλλήψεις για φωτογράφηση ψήφου

Ο αριθμός των συλληφθέντων για φωτογράφηση της ψήφου ανήλθε στους επτά. Μετά την πρώτη περίπτωση μιας 56χρονης στο Ελμπασάν, και στη συνέχεια μιας άλλης γυναίκας επίσης 56 ετών, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ακόμη δύο άτομα, έναν 57χρονο και έναν 28χρονο.

Ένας ακόμη συλληφθείς 34 ετών, πρώην αστυνομικός. Στο Αργυρόκαστρο, οι Ειδικές Δομές για τη Διερεύνηση Εκλογικών Εγκλημάτων συνέλαβαν έναν 30χρονο, καθώς υπάρχει υποψία ότι φωτογράφισε το ψηφοδέλτιο. Εν τω μεταξύ, στο Λιμπράζντ συνελήφθη και ένας 43χρονος για φωτογράφηση της ψήφου, ενώ το κινητό του κατασχέθηκε.

Η μέθοδος της φωτογράφισης της ψήφου αποτελεί την απόδειξη πως το άτομο που πούλησε την ψήφο του όντως ψήφισε εκείνον που την αγόρασε.

ΑΠΕ/ΗΙΜΑΡΑ.GR

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.