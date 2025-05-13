Ο Ράμα νίκησε τον επικοινωνιακό «μάγο» των Ρεπουμπλικανών - Ο Μπερίσα δεν κατάφερε επάνοδο αλά Τραμπ

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Έντι Ράμα εξασφάλισε μια άνετη νίκη στις εκλογές στην Αλβανία και γίνεται ο μακροβιότερος δημοκρατικός ηγέτης της χώρας.

«Είναι η πιο ταπεινή εμπειρία της ζωής μου - και έρχεται σε μια ιστορική στιγμή για την Αλβανία ... ως μελλοντικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε στο Politico ο Ράμα, ο οποίος υποσχέθηκε στην προεκλογική του εκστρατεία πως θα εντάξει τη χώρα στην ΕΕ έως το 2030.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράμα φαίνεται να έχει εξασφαλίζει μια επιβλητική πλειοψηφία με περίπου 82 έδρες - πολύ περισσότερες από τις 71 που απαιτούνται για να κυβερνήσει μόνο του στο κοινοβούλιο των 140 εδρών της Αλβανίας.

Αν και η Αλβανία διαθέτει πολυκομματικό σύστημα, η εξουσία εναλλάσσεται ουσιαστικά μεταξύ δύο κύριων δυνάμεων - των Σοσιαλιστών και του κεντροδεξιού Δημοκρατικού Κόμματος - από την πτώση του κομμουνισμού στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί είχαν προσλάβει τον Κρις Λατσίβιτα, τον επικοινωνιακό «μάγο» της προεκλογικής εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών που οργάνωσε και την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, δεν φάνηκε να ταράζει τον Ράμα.

«Το να προσλαμβάνεις τον Λατσίβιτα και να νομίζεις ότι μπορείς να γίνεις ο Τραμπ, είναι σαν να προσλαμβάνεις έναν κομμωτή του Χόλιγουντ και να νομίζεις ότι θα γίνεις ο Μπραντ Πιτ», δήλωσε ο Ράμα.

Αμφισβήτησε τους Δημοκράτες της Αλβανίας που πιστεύουν ότι «επειδή κάποιος δούλευε για τον Τραμπ, κάποιο είδος μαγικής δύναμης του Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, ήταν μια κωμωδία που άξιζε να παρακολουθήσουμε».

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται και τα τελικά αποτελέσματα, με καταμετρημένο πάνω από το 85% αναμένονται σήμερα, Τρίτη.

Ο έμπειρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρωθυπουργός πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της Δευτέρας με χαλαρές αναρτήσεις από το Σπίτι της Ευρώπης στα Τίρανα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που θα ξεκινήσει αργότερα αυτή την εβδομάδα.

«Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζω ολόκληρη τη δημοκρατική μας ήπειρο στα Τίρανα - συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και του αγαπητού μου φίλου Βολοντίμιρ Ζελένσκι», δήλωσε ο Ράμα.

Ερωτώμενος αν η Αλβανία έχει κάποια συμβουλή για την Ουκρανία, που είναι επίσης υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, ο κ. Ράμα τόνισε τη μοναδική θέση της Ουκρανίας στη διαδικασία ένταξης.

«Η Αλβανία δεν αναλαμβάνει να προσφέρει μαθήματα στην Ουκρανία. Αντιθέτως, μπορούμε να μάθουμε μόνο από την Ουκρανία - από το τίμημα που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο λαός της για την πορεία του προς τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Πικρή ήττα για τον Μπερίσα με κατηγορίες κατά του Ράμα

Την ίδια ώρα, το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα- που φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει περίπου 52 έδρες στο κοινοβούλιο – κατηγόρησε το κόμμα του Ράμα για επηρεασμό των ψηφοφόρων.

«Αν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απασχολούνται με τα ανταλλάγματα της ψήφου τους ... αν τα εκλογικά κέντρα είναι περικυκλωμένα από πιστούς του κόμματος από όλες τις πλευρές ... τότε ξέρουμε πώς να ονομάσουμε αυτές τις εκλογές», δήλωσε ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος Σαλί Μπερίσα.

Ελπίζοντας να πραγματοποιήσει μια πολιτική επιστροφή παρόμοια με την επιστροφή του Τραμπ το 2024, το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας προσέλαβε τον στρατηγικό σύμβουλο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Λατσίβιτα, για να βοηθήσει στη διαμόρφωση του μηνύματός τους και να κατευθύνει την εκστρατεία τους.

Ο Λατσίβιτα ενίσχυσε τους ισχυρισμούς του Μπερίσα για χειραγώγηση των εκλογών σε μια ανάρτηση στο X, κοινοποιώντας ένα ρεπορτάζ από το τοπικό ειδησεογραφικό κανάλι Syri TV σχετικά με ένα υποτιθέμενο γραφείο αγοράς ψήφων του Σοσιαλιστικού Κόμματος που βρίσκεται κοντά σε ένα εκλογικό τμήμα στα Τίρανα.

«Να πώς μοιάζει η κλοπή ψήφων στην Αλβανία...ευγενική χορηγία της κυβέρνησης ναρκωτικών του Ράμα», ανέφερε η ανάρτησή του ο Λατσίβιτα.

Here is what stealing votes looks like in Albania..courtesy of the narco govt of edie rama pic.twitter.com/jbS6ucVSyu — Chris LaCivita (@ChrisLaCivita) May 11, 2025

Η αποστολή παρακολούθησης των εκλογών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι εκλογές διεξήχθησαν με ολοκληρωμένο και διαφανή τρόπο, αλλά σημείωσε ότι η μακρά θητεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην κυβέρνηση «δημιούργησε ένα αθέμιτο πλεονέκτημα στην εξουσία».

Αλλά για τον Ράμα, ο οποίος απολαμβάνει τη νίκη του, μόνο ένα πράγμα ήταν σημαντικό: το αίσθημα των ψηφοφόρων. «Έστειλαν ένα ισχυρό και απλό μήνυμα: 'Θέλουμε να φτάσουμε επιτέλους στα ύψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - και μπορούμε να το κάνουμε μόνο μαζί σας, και με το Σοσιαλιστικό Κόμμα!"», τόνισε.



