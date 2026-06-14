«Μπλε ώρες»: Το 4ο teaser με Β. Παναγοπούλου, Ε. Πιερίδου - Μια δυνατή ιστορία έρχεται στον ΣΚΑΪ

Δύο νέα πρόσωπα αποκαλύπτονται στο 4ο teaser της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ»: η Κορίνα Απέργη και η Ολυμπία Νοταρά.

Η Βάσια Παναγοπούλου υποδύεται την Κορίνα Απέργη, μητέρα της Ολυμπίας. Ανεξάρτητη, με προσωπική περιουσία, πούλησε την εταιρεία της και μετακόμισε στο Πήλιο, για να έχει την κόρη της από κοντά, αλλά και για να βρει καινούργιες επενδυτικές ευκαιρίες. Κυνική και αθυρόστομη, έχει μάθει να παίρνει αυτό που θέλει, χωρίς να υπολογίζει τα αισθήματα των άλλων.

Η Έλενα Πιερίδου υποδύεται την Ολυμπία Νοταρά, την κόρη της Κορίνας. Όταν ήταν μικρή, ο πατέρας της τους εγκατέλειψε και έχει θέματα αποδοχής, διψάει για αναγνώριση και αναζητά την επιβεβαίωση. Είναι παντρεμένη, για δεύτερη φορά, με έναν άντρα, αρκετά χρόνια μεγαλύτερό της.

Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ». Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού...

Οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ

Το ταξίδι τους αρχίζει…



Πηγή: skai.gr

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