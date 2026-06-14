Αμβούργο 1938. Οι εθνικοσοσιαλιστές του Αδόλφου Χίτλερ μεταβάλλονται ραγδαία από παρακράτος σε κράτος εν κράτει στη Γερμανία. Τα σπάνια έγχρωμα πλάνα δείχνουν σκηνές από ένα εθνικό συνέδριο των ναζί με τίτλο «Δύναμη μέσα από τη χαρά». Οι δρόμοι και οι πλατείες της πόλης είναι στολισμένες και διακοσμημένες με σβάστικες. Εορταστικές παρελάσεις με άρματα, αποστολές από όλη την Ευρώπη με παραδοσιακές ενδυμασίες και χορευτικά συγκροτήματα χαρακτηρίζουν το προπαγανδιστικό γεγονός. Μεταξύ αυτών που εμφανίζονται είναι ο «πολύς» Ρόμπερτ Λάι, επικεφαλής του Γερμανικού Μετώπου Εργασίας (Deutsche Arbeitsfront).

Η νεαρή Ελληνίδα στο 6:49 και στο 19:40

Όμως μια 20χρονη Ελληνίδα καλλονή που είναι σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής τραβά την προσοχή του Γερμανού κινηματογραφιστή. Ο φακός εστιάζει σε αυτή, αποτυπώνει την αμηχανία της, τη συστολή της. Για λίγο ο άνθρωπος πίσω από την κάμερα ξεχνάει το προπαγανδιστικό καθήκον και παρακολουθεί την όμορφη γαλανομάτα Ελληνίδα. Ίσως ποτέ δεν θα μάθουμε το όνομά της την ιστορία της, τι της συνέβη στα «πέτρινα χρόνια» της Κατοχής. Μάλλον δεν έχει σημασία. Τα νιάτα της, η φρεσκάδα της, η ομορφιά της θα μείνουν αποτυπωμένα για πάντα στο ψηφιοποιημένη ταινία μικρού μήκους στο YouTube παραμερίζοντας τη ναζιστική δυστοπία.

Πηγή: skai.gr

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