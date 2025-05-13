Βρετανία: Συντηρητικός βουλευτής παραπέμπεται σε δίκη κατηγορούμενος για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Βρετανός βουλευτής Πάτρικ Σπένσερ παραπέμφθηκε σε δίκη, κατηγορούμενος για δύο σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον γυναικών, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Σε βάρος του Σπένσερ, 37 ετών, ασκήθηκε δίωξη μετά την έρευνα για δύο συμβάντα στο Groucho Club του Λονδίνου, το 2023.

Πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 16 Ιουνίου.

Ο Σπένσερ, που προέρχεται από το Συντηρητικό Κόμμα, εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του περασμένου καλοκαιριού, ως εκπρόσωπος της περιοχής του Κεντρικού Σάφολκ και Βόρειου Ίπσουιτς. Το κόμμα ανακοίνωσε ότι τον διέγραψε, με άμεση ισχύ, και ότι ο βουλευτής δεν θα εκπροσωπεί πλέον τους Συντηρητικούς στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

