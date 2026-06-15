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Πρόταση Ζελένσκι για συνάντηση με τον Πούτιν στις ΗΠΑ – «Αν η Ρωσία αρνηθεί, θα χρειαστεί μεγαλύτερη πίεση»

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η συνάντηση στις ΗΠΑ θα ήταν σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ

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Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Χθες (Κυριακή), συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Χ.

«Θα δούμε τι θα προκύψει. Εάν η Ρωσία αρνηθεί κι αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι είχε προτείνει στο παρελθόν ένα τετ-α-τετ με τον Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μόνο εάν η συνάντηση οριστεί στη Μόσχα, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας απορρίπτει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Βλαντίμιρ Πούτιν Βολοντιμίρ Ζελένσκι
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