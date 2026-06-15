Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, από μαζικά ρωσικά πλήγματα, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκονταν στις φλόγες.

«Δυστυχώς, πληροφορίες κάνουν λόγο για δυο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης του εχθρού», ανέφερε αρχικά μέσω Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, προτού ενημερώσει μερικά λεπτά αργότερα ότι «ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε τέσσερις» και ότι είχαν καταμετρηθεί 23 τραυματίες «ως τις 05:40», ανάμεσά τους «παιδί».

Παράλληλα, τμήμα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, πήρε φωτιά, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ζελένσκι: «Σκόπιμη επίθεση με 2 drones» - Ζαχάροβα: «Κακόγουστο ψέμα Ουκρανίας και Δύσης»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X, η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης έχει ήδη σβήσει τη φωτιά στη στέγη του καθεδρικού ναού.

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι η Ρωσία εκτόξευσε 70 πυραύλους και 611 drones εναντίον της Ουκρανίας, ενώ για την επίθεση στον ναό επισήμανε πως «είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα της Ρωσίας κατά του χριστιανικού πολιτισμού μέχρι σήμερα».

«Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία δείχνει στον κόσμο την πρόθεσή της να συνεχίσει τον πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια απάντηση από τις χώρες της G7, οι οποίες συγκεντρώνονται τώρα για τη σύνοδο κορυφής τους - και αυτή η απάντηση να είναι αποφασιστική και ουσιαστική: περισσότερη πίεση στον επιτιθέμενο και περισσότερη υποστήριξη για την αεράμυνα της Ουκρανίας», τόνισε.

Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

Η Μόσχα από την πλευρά της απάντησε ότι η φωτιά δεν προέκυψε από δική της επίθεση, αλλά από αμερικανικό πύραυλο Patriot της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν σχεδιάζουν ούτε πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών», ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Με νέα ανάρτησή του, ο Ζελένσκι τόνισε ότι επιβεβαιώθηκε ότι η Μόσχα στόχευσε «σκοπίμως» με δύο drones το σημείο της πόλης όπου βρίσκονται η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου και το Mystetskyï Arsenal, μουσείο κοντά στο μοναστηριακό συγκρότημα. Ανέφερε επίσης ότι από τα ρωσικά πλήγματα τραυματίστηκαν συνολικά 53 άτομα, ενώ ο απολογισμός των νεκρών έχει φτάσει τους 11.

First responders have put out the fires in Kyiv – at the Lavra and the Mystetskyi Arsenal. I am grateful to all the services working at the sites of the strikes, and to everyone who is helping. It has been confirmed that two Russian drones deliberately targeted the part of the… pic.twitter.com/EwfUTXWAsj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ανταπάντησε στον Ζελένσκι, και κατηγόρησε την Ουκρανία και τη Δύση ότι κατασκεύασαν αυτό που η ίδια αποκάλεσε «ακόμη μία παραποίηση» και «ένα κακόγουστο ψέμα», και δήλωσε ότι το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας περιέγραψε «τι συνέβη πραγματικά».

Σε ανακοίνωσή της, η Ζαχάροβα κατηγόρησε επίσης τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και άλλους Ευρωπαίους πολιτικούς ότι έσπευσαν να καταδικάσουν ψευδώς τη Μόσχα για τις ζημιές στο μοναστήρι, ενώ τηρούν σιγή ιχθύος για τα θανατηφόρα ουκρανικά πλήγματα σε μια φοιτητική εστία και σε ένα μουσείο στην Κριμαία, τα οποία κατέστρεψαν ένα εμβληματικό έργο τέχνης.

Διεθνής κατακραυγή

Η Γαλλία, από την πλευρά της, καταδίκασε σήμερα τα νεότερα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να συγκρίνει την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας με τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων ή της βασιλικής του Σεν Ντενί.

«Πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της ⁠UNESCO, το οποίο, για εμάς στη Γαλλία, είναι αντίστοιχο με το να έχει βομβαρδιστεί η Παναγία των Παρισίων ή η (βασιλική του) Σεν Ντενί, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπαρό, προσερχόμενος σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίθεση της Ρωσίας κατά του μοναστηριού είναι απολύτως αδικαιολόγητη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προσθέτοντας ότι το Παρίσι θα συνεχίσει να εργάζεται κατά την διάρκεια της συνόδου της Ομάδας των 7 για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.

«Η επίθεση αυτή ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, μαζί με τους συμμάχους και εταίρους μας, για να εργασθούμε για μία ειρηνευτική συμφωνία, την οποία πεισματικά αρνείται η Ρωσία. Θα εργασθούμε επ΄αυτού στην G7 στο Εβιάν».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι τα πλήγματα της Ρωσίας που προκάλεσαν ζημιές στο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου.

Δείτε βίντεο του AFP:

Smoke and flames rise from the Dormition Cathedral in the Orthodox complex of the Kyiv Pechersk Lavra following a Russian missile strike on the Ukrainian capital pic.twitter.com/wvRvRpOzI2 — AFP News Agency (@AFP) June 15, 2026

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τόνισε πως βρισκόταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην οροφή του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1990.

«Σας ζητάμε να προσευχηθείτε για να σωθεί το μοναστήρι από την καταστροφή», ανέφερε ο μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος, επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας της Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, της ιστορίας και του χριστιανισμού».

Στο Χάρκοβο, πέντε διασώστες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε «επανειλημμένα» ρωσικά πλήγματα, ανέφερε ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ρωσική περιφέρεια Τούλα σε ουκρανική επιδρομή με drones, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλάεφ.

Πηγή: skai.gr

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