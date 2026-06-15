Την ικανοποίησή του για τη «βελτιωμένη προστασία» για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών στην οποία συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εξέφρασε σήμερα από το Στρασβούργο, ο Επίτροπος βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη αναθεώρηση της νομοθεσίας που ισχύει από το 2004. «Σήμερα ολοκληρώσαμε την πρώτη αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ, η οποία ίσχυε εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Και είμαι περήφανος διότι ότι έχουμε επιτύχει τη σωστή ισορροπία. Τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ έχουν βελτιωθεί και θα παραμείνουν τα ισχυρότερα στον κόσμο», δήλωσε ο Επίτροπος Μεταφορών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα και τον υπουργό Μεταφορών της Κύπρου, Αλέξη Βαφεάδη.

Η συμφωνία διατηρεί το όριο των τριών ωρών καθυστέρησης για τη θεμελίωση δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ προβλέπει κλιμακωτές αποζημιώσεις από 250 έως 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση πτήσης. Προβλέπει ακόμη απλούστερες διαδικασίες αποζημίωσης και καταργεί την πρακτική του «no-show», που επέτρεπε στις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν το εισιτήριο επιστροφής επιβατών οι οποίοι δεν είχαν χρησιμοποιήσει το πρώτο σκέλος του ταξιδιού τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής μόνο σε περιπτώσεις «έκτακτων περιστάσεων», όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, πόλεμος ή απεργίες υπηρεσιών αεροδρομίου και εναέριας κυκλοφορίας. Παράλληλα, ενισχύεται η υποχρέωση φροντίδας προς τους επιβάτες σε περίπτωση καθυστερήσεων, με παροχή αναψυκτικών, γευμάτων και, όπου απαιτείται, διαμονής έως τριών διανυκτερεύσεων.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ταχύτερη διαδικασία αποζημίωσης, υποχρεώνοντας τις εταιρείες να ενημερώνουν τους επιβάτες εντός τεσσάρων ημερών μετά το ταξίδι και να απαντούν εντός 30 ημερών στα αιτήματα.

Ενισχύονται επίσης τα δικαιώματα ευάλωτων επιβατών: άτομα με αναπηρία, έγκυες και οικογένειες με παιδιά δεν θα χωρίζονται στις πτήσεις, ενώ προβλέπεται δωρεάν διπλανή θέση για συνοδούς παιδιών κάτω των 14 ετών.

Επιπλέον, θεσπίζονται μέτρα διαφάνειας στις τιμές εισιτηρίων, με υποχρεωτική εμφάνιση της χειραποσκευής από την αρχή της κράτησης, καθώς και απλούστευση των ψηφιακών διαδικασιών επιβίβασης.

«Αυτά είναι καλά νέα για τους πολίτες μας, οι οποίοι θα συνεχίσουν να επωφελούνται από ισχυρή προστασία όταν οι πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν. Είναι καλά νέα για τις αεροπορικές μας εταιρείες, επειδή ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε, εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και νομική ασφάλεια, βοηθώντας τες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Και είναι καλά νέα για τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών», τόνισε ο Επίτροπος Μεταφορών.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ισορροπημένη λύση». Όπως είπε, η συμφωνία ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αεροπορικού κλάδου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών της Κύπρου, Αλέξης Βαφεάδης έκανε λόγο για αποτέλεσμα που κατέστη δυνατό χάρη σε συμβιβασμό και συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, σημειώνοντας ότι η συμφωνία τερματίζει ένα αδιέξοδο 13 ετών και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα στους αεροπορικούς επιβάτες.

Η συμφωνία αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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