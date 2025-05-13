Λευκός Οίκος: Επαφή του Τραμπ με τον Αλ Σαράα την Τετάρτη

Επαφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος.

Νωρίτερα, ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος πηγή δήλωσε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξασφάλισε πακέτο επενδύσεων ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι συμφωνίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της αμυντικής βιομηχανίας, της τεχνολογικής υπεροχής των ΗΠΑ και της πρόσβασης σε παγκόσμιες υποδομές και κρίσιμα ορυκτά.

Το συνολικό ποσό συμπίπτει με την προηγούμενη υπόσχεση του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για ενισχυμένο εμπόριο και επενδύσεις με τις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Συμφωνίες-μαμούθ στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας

Η συμφωνία περιλαμβάνει πωλήσεις αμυντικού εξοπλισμού αξίας σχεδόν 142 δισ. δολαρίων, με στόχο τον εξοπλισμό της Σαουδικής Αραβίας με «τεχνολογία αιχμής στον τομέα των επιχειρήσεων μάχης» από πάνω από δώδεκα αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

Το πακέτο καλύπτει ευρύ φάσμα τεχνολογιών: αεροπορικά μέσα, ναυτική ασφάλεια, πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα.

Σε δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι οι πωλήσεις όπλων καλύπτουν πέντε κατηγορίες:

Ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας και διαστημικών δυνατοτήτων

Αεροπορική και πυραυλική άμυνα

Ασφάλεια στη θάλασσα και στις ακτές

Ασφάλεια συνόρων και εκσυγχρονισμός των χερσαίων δυνάμεων

Αναβάθμιση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης εκτενή εκπαίδευση και υποστήριξη για την ενίσχυση των ικανοτήτων των σαουδαραβικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των στρατιωτικών ακαδημιών και των στρατιωτικών ιατρικών υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός Alphabet (Google), μαζί με τις Oracle, Salesforce, AMD, Uber και DataVolt, ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 80 δισ. δολαρίων σε «τεχνολογίες αιχμής με μετασχηματιστική δυναμική» σε ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία.

Πηγή: skai.gr

