Θυμάστε το Waterworld; Σύντομα θα γίνει πραγματικότητα – Ιάπωνες κατασκευάζουν την πρώτη πλωτή πολιτεία

Στο κινηματογραφικό Waterworld – την μετα-αποκαλυπτική ταινία δράσης του 1995 – ο Κέβιν Κόστνερ και η ανθρωπότητα προσπαθούν να επιβιώσουν σε προχειροφτιαγμένες πόλεις που επιπλέουν καθώς η Γη είναι καλυμμένη με νερό.

Στην αληθινή ζωή, ετοιμάζεται μια αληθινή πλωτή πόλη που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ασφαλές και σύγχρονο καταφύγιο για τους «κλιματικούς πρόσφυγες» καθώς πολλές μεγάλες παράκτιες πόλεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πλημμύρες και καταστροφές από την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Inside the incredible floating #city that will be an 'ark' for 40,000 people as sea levels rise, with a sports stadium, parks and 'residential hotels'#Japanese designers N-Ark say that the futurist city - called Dogen City - will also act as a 'medical city on the sea' pic.twitter.com/qGk6klCDaG