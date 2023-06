Ιταλία: «Λύγισε» η Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι από τη στήριξη του κόσμου στην κηδεία του πατέρα της

Η 38χρονη επιχειρηματίας Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι έδειξε με ένα νεύμα και μια ελαφρά υπόκλιση ότι ευχαριστεί θερμά τους Ιταλούς για τις χειρονομίες αγάπης και σεβασμούς προς τον πατέρα της

«Λύγισε» η Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι από τη θερμή στήριξη του κόσμου στην οικογένειά της στην κηδεία του πατέρα της Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η 38χρονη επιχειρηματίας, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη, έδειξε με ένα νεύμα και μια ελαφρά υπόκλιση ότι ευχαριστεί θερμά τους Ιταλούς για τις χειρονομίες αγάπης και σεβασμούς προς τον πατέρα της.

❤️️ Berlusconi's daughter Barbara clearly touched by the outpouring of support for her father outside the Duomo pic.twitter.com/8LXVv8O0Hm — SempreMilanTV (@SempreMilanTV) June 14, 2023

Δύο χιλιάδες άτομα μέσα στον Καθεδρικό ναό του Μιλάνου και τουλάχιστον 15.000 κόσμου στην πλατεία έξω από τον Duomo είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον επιχειρηματία και αμφιλεγόμενο πολιτικό που λάτρεψαν να μισούν οι Ιταλοί.

State funeral of former Italian prime minister, Silvio Berlusconi, concludes with his coffin leaving Milan Cathedral



Mourners gathered as football-style chants could be heard from watching crowds, on an official day of mourning in Italy



Read more: https://t.co/JYJ9dQiQEf pic.twitter.com/sy2yoz1xgM — BBC News (World) (@BBCWorld) June 14, 2023

Στον καθεδρικό ναό έφθασε στις 4 ωρα Ελλαδας το φέρετρο με την σορό του Μπερλουσκόνι ενώ στο παρών στην κηδεία έδωσαν η πολιτική ηγεσία της Ιταλίας, ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ, ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο πρόεδρος του Ιράκ Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ και ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.

Στην πρώτη σειρά καθισμάτων, στο εσωτερικό του ναού, βρισκόταν η μεγαλύτερη κόρη του Καβαλιέρε Μαρίνα, η τελευταία του σύντροφος Μάρτα Φασίνα φανερά συντετριμμένη και, σε λίγα μέτρα απόσταση, η πρώην σύζυγος Βερόνικα Λάριο.

Paolo Sorrentino andiamoci a prendere il secondo Oscar ti prego #Silvio_Berlusconi pic.twitter.com/0EY8oPQr5L — maria 🧬 (@Maria25760009) June 14, 2023

Ωστόσο, αρκετοί σχολίασαν στο Τwitter ότι η Φασίνα έπαιζε θέατρο και μάλιστα είχε ερμηνεία τεθλιμμένης για Οσκαρ.

Η κηδεία του «Καβαλιέρε» -ο τιμητικός τίτλος του Ιππότη που τον συνόδευε μέχρι το τέλος, ακόμα και αν τον είχε χάσει - έγινε δημοσία δαπάνη, με στρατιωτικές τιμές, αλλά χωρίς το φέρετρο να είναι τυλιγμένο με την ιταλική σημαία.

Μετά την κηδεία, η σορός του Ιταλού μεγιστάνα και πρώην πρωθυπουργού θα αποτεφρωθεί και θα τοποθετηθεί στο μαυσωλείο που είχε δημιουργηθεί, με βούλησή του, στο πάρκο της βίλας του στο Άρκορε, λίγο έξω από το Μιλάνο.

Από νωρίς στον Duomo κατέφθασαν δεκάδες στεφάνια, ενώ χιλιάδες κόσμου, υποστηρικτές της Forza Italia αλλά και οπαδοί της Milan και της AC Monza, ομάδες των οποίων ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υπήρξε πρόεδρος, είχαν συγκεντρωθεί γύρω από την πλατεία του καθεδρικού ναού για να παρακολουθήσουν την κηδεία από γιγαντοοθόνες και να αποχαιρετήσουν τον "Presidente Silvio".

BERLUSCONI | Gli ultras del Milan in piazza Duomo per i funerali #ANSA https://t.co/lVHreJyaF5 pic.twitter.com/jDGdDQ5XWe — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 14, 2023

Già tanta gente in piazza Duomo per l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi (via @AntoVitiello) pic.twitter.com/lEJ4264TBi — MilanNews.it (@MilanNewsit) June 14, 2023

Στην κηδεία ενώ τη χώρα μας εκπροσώπησε η πρέσβης μας στην Ιταλία Ελένη Σουρανή.

