Ακτιβιστές προσπάθησαν να εισβάλουν στην Ντάουνινγκ Στριτ- Δείτε βίντεο

Aκτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Stop Oil προσπάθησαν να εισέλθουν στην Ντάουνινγκ Στριτ το πρωί της Τρίτης - ζητώντας αυστηρότερους και άμεσους φόρους για τις ενεργειακές εταιρείες μετά την ανακοίνωση της BP για τριμηνιαία κέρδη 7 δισ. λιρών.

Στις 11:15 π.μ.,τοπικοί ώρα ακτιβιστές συνωστίστηκαν προς την είσοδο της Ντάουνινγκ Στριτ, όπου κατοικεί ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ, με κάποιους να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στις πύλες και άλλους να μπλοκάρουν την είσοδο καθισμένοι στο δρόμο.

Μερικοί ακτιβιστές κόλλησαν τα χέρια τους στην άσφαλτο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς να απομακρύνουν βίαια τους διαδηλωτές από το σημείο.

🚨 BREAKING: DOWNING STREET BLOCKED 🚨



🚧 At 11:15 this morning, 22 Just Stop Oil supporters swarmed towards the gates of Downing St. A number of them attempted to scale the gates while others sat down in the road to block the entrance, with some gluing their hands to the tarmac pic.twitter.com/KzxtOUpQdH