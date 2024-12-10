Αίγυπτος: Τουλάχιστον 8 νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας στο Κάιρο

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην κατάρρευση μιας εξαώροφης πολυκατοικίας σήμερα στο κέντρο του Καΐρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

Ο υπουργός Υγείας Χαλίντ Αμπντέλ Γκαφάρ δήλωσε ότι εννέα ασθενοφόρα έχουν αποσταλεί στο σημείο και ότι σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να "ψάχνουν μέσα στα ερείπια και να αναζητούν τραυματίες ή πτώματα".

Ο κυβερνήτης του Καΐρου, Ιμπραήμ Σάμπερ, διέταξε την εκκένωση γειτονικών σπιτιών ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη.

Δεν έχει γίνει σαφές τι προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960. Το γραφείο του κυβερνήτη είπε ότι οι εισαγγελείς διεξάγουν έρευνα.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι σύνηθες φαινόμενο στην Αίγυπτο, όπου η κακή κατασκευή και η έλλειψη συντήρησης είναι ευρέως διαδεδομένες σε παραγκουπόλεις, φτωχές γειτονιές πόλεων και αγροτικές περιοχές.

