Έναν αρχαίο αιγυπτιακό ναό κρυμμένο σε ένα γκρεμό, ανακάλυψαν αρχαιολόγοι. Ο ναός χρονολογείται πριν από περίπου 2.100 χρόνια και ανακαλύφθηκε στην πόλη Άθριβις, που βρίσκεται περίπου 125 μίλια (200 χιλιόμετρα) βόρεια του Λούξορ στην Αίγυπτο.

Κατά την ανασκαφή του ναού, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από πέτρα, η ομάδα βρήκε ερείπια ανάγλυφων που δείχνουν τον βασιλιά Πτολεμαίο VIII (βασιλεία περίπου 170 έως 116 π.Χ.) να προσφέρει θυσίες στη λεοντόκεφαλη θεά Ρεπίτ και τον γιο της Κολάνθη, ανέφερε η ομάδα σε δήλωσή της.

H Ρεπίτ ήταν η σύζυγος του Μιν-Ρα, ενός θεού που σχετίζεται με τη γονιμότητα. Ο ναός μπορεί να ήταν ειδικά αφιερωμένος στην Ρεπίτ, αλλά «το όνομα αυτού του κτιρίου δεν είναι ακόμη γνωστό», είπε στο Live Science μέσω email ο επικεφαλής του έργου Christian Leitz, καθηγητής Αιγυπτιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Tübingen στη Γερμανία. Η ομάδα ελπίζει να μάθει περισσότερα καθώς οι ανασκαφές και οι αναλύσεις συνεχίζονται, πρόσθεσε ο Leitz.

Η ομάδα αποκάλυψε επίσης έναν θάλαμο με σκεύη ναού, αμφορείς ή πήλινα αγγεία με δύο λαβές και στενό στόμιο. Στην είσοδο του θαλάμου, η ομάδα βρήκε ανάγλυφα που απεικονίζουν την Ρεπίτ και τον Μιν-Ρα, με ένα από τα ανάγλυφα να δείχνει τον Μιν-Ρα συνοδευόμενο από δύο δεκανούς - αστέρια που επιτρέπουν στους ανθρώπους να λένε την ώρα τη νύχτα. Οι δεκανοί έχουν ανθρωποειδή σώματα με κεφάλια ζώων — σε αυτή την περίπτωση, το ένα έχει κεφάλι γερακιού και το άλλο κεφάλι ίβιδας. Ο Leitz είπε ότι άλλοι ναοί απεικονίζουν δεκανούς κοντά σε θεούς, αν και συνήθως υπάρχουν περισσότεροι από δύο δεκανοί που τους συνοδεύουν.

Μια πολύ σπάνια απεικόνιση ενός δεκανού (ένα αστέρι που επιτρέπει τη μέτρηση του χρόνου τη νύχτα) με ένα κεφάλι γερακιού.

H πόλη Άθριβις βρίσκεται κοντά στη πόλη Sohag. Η ομάδα άρχισε να αποκαλύπτει τον ναό το 2022 και ο χώρος είναι μέρος μιας ευρύτερης συνοικίας ναών που οι αρχαιολόγοι κάνουν ανασκαφές από το 2012.

Άποψη του βόρειου πύργου του πυλώνα

Το Live Science επικοινώνησε με μελετητές που δεν συμμετείχαν στην έρευνα για να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά. Η Sarah Symons και ο Juan Antonio Belmonte, οι οποίοι είναι αρχαιοαστρονόμοι που έχουν κάνει εκτεταμένη εργασία στην Αίγυπτο, είπαν και οι δύο ότι η ανακάλυψη είναι ενδιαφέρουσα αλλά ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τον ναό και τους δεκανούς.

Πηγή: skai.gr

