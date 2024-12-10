Ο τελικός απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε χθες σε εγκαταστάσεις του Ιταλικού Ομίλου Υδρογονανθράκων Eni, στην περιφέρεια της Τοσκάνης, είναι πέντε νεκροί και είκοσι τρεις τραυματίες. Τρεις παραμένουν στο νοσοκομείο εκ των οποίων δυο είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η εισαγγελία του Πράτο άρχισε έρευνα αλλά οι πραγματογνώμονες τόνισαν σήμερα ότι «είναι ακόμη νωρίς για να μπορέσουν να δοθούν οριστικές απαντήσεις σχετικά με τα αίτια». Ο περιφερειάρχης της Τοσκάνης Εουτζένιο Τζάνι ζήτησε να μεταφερθεί σε άλλη περιοχή η συγκεκριμένη υποδομή διότι «όταν δημιουργήθηκε, δεν υπήρχαν κατοικημένες περιοχές και είναι επικίνδυνο να συνεχιστεί η συνεχής φόρτωση καυσίμων».

«Έχουμε υψηλό αριθμό εργατικών ατυχημάτων, με πολλά θύματα. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ελέγχων -κάτι για το οποίο φροντίζουμε ως κυβέρνηση- και πρέπει να επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις οι οποίες εγγυώνται ασφαλείς χώρους εργασίας, παραδείγματος χάρη με φορολογικές ελαφρύνσεις», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών και αρχηγός του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι, ερωτηθείς σχετικά σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai.

Η περιφέρεια της Τοσκάνης κήρυξε για αύριο ημέρα πένθους ενώ, πάντα για την αυριανή ημέρα, τα μεγαλύτερα ιταλικά συνδικάτα της χώρας Cgil Cisl και Uil προκήρυξαν τετράωρη στάση εργασίας σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

