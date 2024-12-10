Η ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), αιχμή του δόρατος στην αιφνίδια επίθεση των Σύρων ανταρτών που οδήγησε στην πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ την Κυριακή, πρέπει να κάνει πράξη τα «θετικά της μηνύματα» για ενότητα, δήλωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία.

Η HTS, πρώην πτέρυγα της Αλ Κάιντα στη Συρία (Αλ Νόσρα), από την οποία αποχώρησε το 2016, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από τις δυτικές κυβερνήσεις.

Πριν από 9 χρόνια, με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οργάνωση αυτή εντάχθηκε στον κατάλογο με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, υπενθύμισε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ Γκέιρ Πέντερσεν σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Γενεύη. «Αυτό είναι ένας παράγοντας που περιπλέκει» τα πράγματα, σημείωσε.

«Ωστόσο οφείλουμε (…) να δούμε αυτό που συνέβη τα τελευταία εννέα χρόνια» και «η πραγματικότητα μέχρι σήμερα είναι ότι η HTS και οι άλλες ένοπλες οργανώσεις έστειλαν θετικά μηνύματα στον συριακό λαό», υπογράμμισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι τώρα πρέπει να μετατρέψει τα λόγια της σε πράξη.

Ο Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με τη Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ, συνέχισε λέγοντας ότι υπήρξαν λεηλασίες και κλοπές την Κυριακή, ιδιαίτερα στη Δαμασκό, «αλλά αυτό δείχνει ότι σταμάτησε» και «αυτό είναι καλό».

Κυρίως αυτοί «έστειλαν μηνύματα ενότητας και συμπερίληψης και, ειλικρινά είδαμε επιτόπου στο Χαλέπι και στη Χάμα καθησυχαστικά πράγματα», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ, και σημείωσε ότι ο Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζολάνι, που είναι επικεφαλής της HTS, είχε ο ίδιος αναφέρει σε συνέντευξή του στο CNN ότι «συζητούν την πιθανότητα διάλυσης της HTS».

Ωστόσο, τόνισε, «πρέπει να δούμε ότι αυτό που λένε το κάνουν επιτόπου πράξη». «Το πιο σημαντικό τεστ θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διοργανωθούν και θα υλοποιηθούν οι συμφωνίες της (πολιτικής) μετάβασης στη Δαμασκό», πρόσθεσε.

«Αν ενώσουμε τις διάφορες πλευρές και κοινότητες της Συρίας, αυτό θα μπορούσε να είναι η πραγματική αρχή για κάτι νέο για τη Συρία» με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και «θα μπορούσαμε τότε να αρχίσουμε να εξετάζουμε το ενδεχόμενο της άρσης των κυρώσεων», συμπλήρωσε.

Οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει επίσης ότι θα κρίνουν τη HTS από τις πράξεις της, έχοντας ως βασικό αίτημα τη σύσταση μιας συμπεριληπτικής κυβέρνησης.

«Αν όλες οι διαφορετικές οργανώσεις και όλες οι κοινότητες της Συρίας έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια νέα αρχή, είμαι πεπεισμένος ότι η διεθνής κοινότητα θα εξετάσει εκ νέου την καταχώριση της HTS στον κατάλογο (σ.σ.:με τις τρομοκρατικές οργανώσεις), διότι τότε θα υπάρχει μια πραγματική αλλαγή», υπογράμμισε ο Πέντερσεν.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία από το 2000, ανατράπηκε την Κυριακή από αιφνίδια επίθεση Σύρων ανταρτών υπό τη HTS έπειτα από πάνω από 13 χρόνια πολυαίμακτου εμφυλίου πολέμου, ο οποίος ξέσπασε εξαιτίας της άγριας καταστολής των φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων από το καθεστώς. Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο αυτόν.

Με την πτώση του από την εξουσία αρχίζει για τη χώρα μια περίοδος αβεβαιότητας και ενώ οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται, ο ΟΗΕ στερείται χρηματοδοτήσεων: λιγότερο από το ένα τρίτο του ποσού των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που απηύθυνε έκκληση να συγκεντρωθεί το ταμείο για τη Συρία έχει καλυφθεί, δήλωσε πρόσφατα ο εκπρόσωπος του Γραφείου του ΟΗΕ Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων Γενς Λάρκε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Η Συρία βρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι, με μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και σοβαρούς κινδύνους», τόνισε ακόμη ο Πέντερσεν, λέγοντας ότι «είναι σημαντικό να μη γίνουμε μάρτυρες μιας σύγκρουσης» ανάμεσα στις διάφορες ένοπλες οργανώσεις.

Καταλήγοντας, ο πρώην διπλωμάτης της Νορβηγίας σημείωσε επίσης ότι τα «πλήγματα» και «οι ισραηλινές κινήσεις στο συριακό έδαφος» πρέπει «να σταματήσουν».

Ο ισραηλινός στρατός αναπτύσσει δυνάμεις του στην ουδέτερη ζώνη του Γκολάν, που βρίσκεται δίπλα στο κατεχόμενο και προσαρτημένο από το Ισραήλ τμήμα των Υψιπέδων. Το ισραηλινό κράτος επιβεβαίωσε ότι έχει καταστρέψει τις τελευταίες ημέρες «χημικά όπλα» στη Συρία για να αποτρέψει να πέσουν στα χέρια ανταρτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.