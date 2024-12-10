«Ως Τουρκία κάναμε πολύ μεγάλες θυσίες για να φτάσει η Συρία σε αυτό το επίπεδο», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Αγκυρα δεν πρόκειται να επιτρέψει να οδηγηθεί η γειτονική της χώρα σε διαμελισμό και δεν θα μείνει άπραγη.

«Πεποίθηση και προσευχή μας είναι ότι η Συρία έχει φτάσει σε λαμπές μέρες μετά από 61 χρόνια κυριαρχίας του καθεστώτος Μπαάθ, που ήταν κυριολεκτικά μία περίοδος ζοφερού σκότους τα τελευταία 13 χρόνια. Η πόρτα για ένα ευτυχισμένο μέλλον έχει ανοίξει μπροστά στη Συρία και τον συριακό λαό» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στους επικεφαλής των νομαρχιακών οργανώσεων του κόμματος του ΑΚΡ. «Συγχαίρω για άλλη μια φορά τον αδελφό συριακό λαό για αυτή τη θαυμάσια επανάσταση» προσέθεσε.

«Θα στηρίξουμε τους Σύρους στη χώρα μας που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα σπίτια τους» δήλωσε ο Ερντογάν, λέγοντας ότι θα διευκολυνθεί η εθελοντική, ασφαλής, αξιοπρεπής και συντεταγμένη επιστροφή τους. «Δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία πρόκληση για την επιστροφή των Σύρων στα σπίτια τους» είπε.

Για το βασικό θέμα που απασχολεί την Τουρκία γύρω από τις εξελίξεις στη Συρία, την de facto αυτονομία των Κούρδων στα βορειοανατολικά της χώρας και την παρουσία των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), τις οποίες ταυτίζει η 'Αγκυρα με το ΡΚΚ και την τρομοκρατία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος και το PYD /ΡΚΚ σε άλλα μέρη της χώρας θα συντριβούν το συντομότερο δυνατό. Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Συρίας θα ενισχυθεί σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο Τούρκος πρόεδρος, απευθυνόμενος όπως είπε «σε όλους εκείνους που έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στο έδαφος της Συρίας» ότι η Τουρκία έκανε μεγάλες θυσίες για να φτάσει η Συρία σε αυτό το επίπεδο και το εκπλήρωσε αυτό «όχι με παράπονα, αλλά με ικανοποίηση».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να διαιρεθεί η Συρία για άλλη μια φορά. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και θα παρακολουθούμε ορισμένους που ενθαρρύνονται από τις δυνάμεις στις οποίες στηρίζονται, να βάζουν φωτιά στην περιοχή» δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, προφανώς υπονοώντας τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους Κούρδους της Συρίας.

«Προστατεύουμε τον συριακό λαό εδώ και χρόνια. Περάσαμε με επιτυχία τις εξετάσεις αδελφοσύνης με τη Συρία. Δεν θα συναινέσουμε ποτέ να ξαναγίνει το έδαφος της χώρας πεδίο συγκρούσεων» τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

