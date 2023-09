Τρόμος στην Αίγυπτο: Επίθεση καρχαρία σε τουρίστρια - Ακρωτηριάστηκε το χέρι της - Δείτε βίντεο

Μια τουρίστρια στην Αίγυπτο έχασε το χέρι της μετά από επίθεση καρχαρία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailMail χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί το χέρι της αφού ο καρχαρίας την δάγκωσε άγρια ενώ κολυμπούσε με μία φίλη της.

Διασώθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και αργότερα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Η κατάστασή της στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε «σταθερή».

Αναφορές λένε ότι οι κολυμβητές στην παραλία Laguna στο Dahab αρχικά μπέρδεψαν τον καρχαρία με τόνο.

Βίντεο δείχνει τη δραματική στιγμή της διάσωσής της από την παραλία καθώς μεταφέρεται εσπευσμένα σε ασθενοφόρο

Οι επισκέπτες της παραλίας τράπηκαν σε φυγή από τη θάλασσα μετά την επίθεση στο θέρετρο Dahab, περίπου 36 μίλια βόρεια του Sharm el-Sheikh.

