«Συναγερμός» σήμανε σήμερα στη Γερμανία: Η Πολιτική Προστασία δοκίμασε το σύστημα έκτακτης ανάγκης Κόσμος 13:03, 14.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης περιλαμβάνει ειδικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα, το οποίο φθάνει με παρατεταμένο διαπεραστικό ήχο, αλλά και μηνύματα μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικών εφαρμογών