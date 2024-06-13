Η συστοιχία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που διαθέτει η Ισπανία θα παραμείνει στην Τουρκία παρά τις εκκλήσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προμηθεύσουν τέτοια οπλικά συστήματα στο Κίεβο, δήλωσε γνωστοποίησε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Μιλώντας στη Μαδρίτη, πλάι στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε «ότι παρά το γεγονός ότι το ζήτημα ήταν αντικείμενο συζήτησης με την ουκρανική κυβέρνηση, η δέσμευση της ισπανικής κυβέρνησης είναι να παραμείνουν τα συστήματα Patriot στην Τουρκία», είπε ο Σάντσεθ.

Από την πλευρά του ο Ερντογάν τόνισε ότι Άγκυρα και Μαδρίτη ξεκίνησαν εργασίες για μια κοινή παραγωγή ενός νέου αμφίβιου στρατιωτικού πλοίου και οι δύο χώρες θα μπορούσαν να συνεργαστούν για την παραγωγή drones και μη επανδρωμένων υποβρυχίων.

Η Τουρκία θέλει να ναυπηγήσει το δεύτερο αμφίβιο επιθετικό πλοίο της μετά το TCG Anadolu σε συνεργασία με την Ισπανία, ανέφερε ο Ερντογάν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σάντσεθ.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε παράλληλα σήμερα για ακόμη μια φορά τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, να πιέσουν το Ισραήλ να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αφού το ΣΑ υποστήριξε μια πρόταση των ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ερντογάν χαιρέτισε τις θέσεις που έχει λάβει ο Σάντσεθ για τον πόλεμο αυτό, καθώς ο πρωθυπουργός της Ισπανίας είναι από τις πιο επικριτικές φωνές κατά του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες ως μια από τις πιο επικριτικές φωνές εντός της ΕΕ κατά της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και στις 28 Μαΐου - μαζί με την Ιρλανδία και την Νορβηγία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ.

Σε επίπεδο υπουργών των δύο χωρών, Ισπανία και Τουρκία υπέγραψαν διμερείς συμφωνίες, ιδιαίτερα σε οικονομικό και επιστημονικό τομέα θέματα, και την δέσμευση αυτές να φθάσουν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών εδώ και λίγα χρόνια, έναντι σχεδόν 20 σήμερα.

«Η Τουρκία είναι βασικός οικονομικός εταίρος για την Ισπανία και βασικός παίκτης σε ένα περίπλοκο (...) γεωστρατηγικό πλαίσιο», ανέφερε ο Σάντσεθ, διαβεβαιώνοντας ότι η Ισπανία είναι «ο καλύτερος σύμμαχος της Τουρκίας στην Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

